Čuveni pevač Snup Dog prokomentarisao je negativno gej scene iz animirnaih filmova i naljutio mnoge ljude na internetu koji mu skreću pažnju da se obogatio na pesmama koje promovišu mizoginiju, drogu i gangstersku kulturu, pa ga pitaju da li je takva muzika prikladne za decu, ako sporni crtaći nisu.

"Ono što vidiš je ono što vidiš, i oni to stavljaju posvuda", rekao je Snup Dog u podkastu It's Giving i dodao: "Kažu: 'Dobila je dete sa drugom ženom', pa moj unuk, usred filma, pita: 'Kako je mogla da dobije dete sa ženom? Ona je žena!'".

Snup Dog je nastavio sa negodovanjem zbog takvih scena u animiranim filmovima: "Bojim se da odem u bioskop. Bacate me usred sra*a na koja nemam odgovor... Pomislio sam: 'Koji je ovo deo filma bio?'. Ovo su deca. Moraju li to da vide u tom uzrastu. Postavljaće pitanja. Nemam odgovor".

"Lightyear", spin-of "Toy Story", u kojem Kris Evans pozajmljuje glas naslovnom liku, uključuje LGBTQ+ likove i scenu poljupca aktera istog pola. Zbog tih kadrova film nije prikazan u bioskopima u određenim zemljama Bliskog istoka poput Saudijske Arabije, UAE, Bahreina, Egipta, Kuvajta, Omana i Katara, piše deadline.com.

Komentar repera izazvao je dosta kritika: "Ništa gore od pokušaja da deci objasni tekstove svojih pesama, posebno stihove o ženama", "Jako me zanima ako nije bio spreman na "to" – to implicira da je bio spreman da razgovara sa svojim unucima o heteroseksualnom odnosu i fiziološkom/biološkom procesu začeća i trudnoći. Ne bi trebalo da bude preteško objasniti kako dve žene na kraju odgajaju dete. Treba samo 10 dodatnih reči", "Zanima me. Mislite li da za prikazivanje heteroseksualnih parova ima mesta u dečjim filmovima? Jer ako mislite, onda i homoseksualni parovi imaju svoje mesto", "Reper koji je zaradio milione tako što je promovisao mizoginiju, drogom podstaknutu, nasilnu gangstersku kulturu koju maloletnici 'konzumiraju' decenijama 'boji se' da će njegov unuk videti brižne roditelje u animiranom filmu".

