Čarls Bronson, rođen kao Čarls Denis Bučinski 1921. godine, jedan je od onih glumaca čiji život izgleda kao scenario za film. Od siromašnog dečaka koji je u rudnicima Pensilvanije kopao ugalj za dolar po toni, do najplaćenijeg glumca na svetu koji je zarađivao gotovo dva miliona dolara po filmu – Bronson je ostavio neizbrisiv trag u Holivudu i u srcima publike.

Detinjstvo u senkama rudnika

Bronson je odrastao u siromašnom naselju poznatom kao „Scooptown“, Otac mu je preminuo kada je imao samo deset godina, pa se pridružio braći u rudniku već sa16 godina. Njegove ruke ostale su zauvek obeležene od teškog rada, a bore na licu svedočile su o mukotrpnim godinama u kojima se borio da preživi. Kasnije je priznao da „nikada nije izbacio miris uglja iz nozdrva“. To iskustvo oblikovalo je njegovu surovost, ali i snagu koju će publika kasnije prepoznati na platnu.

Čarls Bronson Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Ratni heroj

Drugi svetski rat potpuno mu je promenio život. Umesto buntovnog mladića sa ulice, vojna služba od njega je napravila ratnika. Kao mitraljezac na B-29 bombarderu u Pacifiku, Bronson je učestvovao u 26 borbenih misija. Bio je ranjen i odlikovan Purpurnim srcem, a njegovi saborci kasnije su ga opisivali kao tihog, ali neverovatno hrabrog čoveka.

- Nikad mi nije bilo tako dobro kao kada sam ušao u vojsku. Muškarci su se žalili oko mene. Ali dobro sam jeo i spavao, i pomislio sam: „Bože! Ovo je sjajno!’ Za mene je regrutovanje bilo kao da me dobra vila pretvorila u princa - rekao je jednom prilikom.

Gladni glumac u Njujorku

Nakon rata, Bronson je pokušavao da pronađe svoje mesto u svetu. Radio je kao pekar, pozivao brojeve na bingu, a da bi preživeo, prodavao je čak i sopstvenu krv za nekoliko dolara. U Njujorku je delio sobu sa budućim glumcem Džekom Klugmanom, obojica gladni, bez para i nade, ali sa velikim snovima.

Bronson je prve glumačke uloge dobijao zahvaljujući svom „grubom izgledu“. Sam je govorio da je izgledao „kao kamenolom nakon eksplozije“, pa mu je put do romantičnih uloga bio zatvoren. Ipak, upravo ta sirova snaga otvorila mu je vrata karijere.

Uspon do slave

Film Sedmorica veličanstvenih (1960) i Veliki beg (1963) lansirali su ga u sam vrh svetske kinematografije. Publika je volela njegovu autentičnost – čoveka sa ožiljcima, nekoga ko je prošao kroz patnju i znao šta znači boriti se. Posebno je bio obožavan u Evropi i Japanu, gde su ga prozvali „Il Brutto“ – „Ružni“.

Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Pravi vrhunac karijere stigao je sa filmom Želja za smrću (1974), u kojem je Bronson postao lice filmskog osvetnika. Uloga je izazvala ogromne kontroverze, ali je Bronsonu donela status najveće zvezde akcije. Tada je postao najplaćeniji glumac na svetu.

Ljubav i porodica

Iako je često delovao hladno i zatvoreno, u privatnomživotu bio je posvećen porodici. Nakon razvoda od Harijet Tendler, oženio se glumicom Džil Ajrlend, sa kojom je proveo tri decenije i dobio kćerku Zulejku. Njihova ljubavna priča bila je jedno od retkih utočišta u Bronsonovom burnom životu. Kada je Džil preminula od raka 1990. godine, Bronson je bio skrhan – pokazalo se da iza „kamene maske“ stoji čovek sposoban za ogromnu nežnost.

Čarls Bronson sa suprugom Džil Ireland u kadru Foto: Unidis - Fono Roma - Universal P / AFP / Profimedia

Čovek kontrasta

Na platnu je bio oličenje nasilja i grubosti, ali u privatnom životu voleo je da slika uljem i da pravi skulpture od gline. Bio je zatvoren, često grub prema novinarima i kolegama, ali njegovi postupci otkrivali su drugu stranu – umeo je da obraduje kolegu poklonom ili da brani prijatelje sa neverovatnom odlučnošću.

Nasleđe

Čarls Bronson preminuo je 30. avgusta 2003. godine, u 81. godini života. Ostavio je iza sebe bogatstvo od preko 60 miliona dolara.

