Miki Rurk više ne liči na sebe

Glumačka legenda Miki Rurk nekada je imao epitet jednog od najlepših u Holivudu, ali silne plastične operacije "oduzele" su mu ne samo tu "titulu" već i angažmane jer, po svemu sudeći, glumca sve ređe viđamo na malim ekranima.

U mlađim danima, iako je važio za šmekera ozbiljnog lica, malo ko zna da se Rurk zapravo nije smejao jer je kao dete izgubio nekoliko zuba. Kako je sticao slavu i novac tako je promenio osmeh, ali i svoj lični opis mic po mic.

U galeriji pogledajte kako je Miki Rurk izgledao nekada:

Naime, Miki Rurk (72) fotografisan je četiri meseca nakon što je izbačen iz rijalitija „Celebrity Big Brother UK zbog agresivnog ponašanja i homofobičnih komentara na račun učesnice DžoDžo Sive. Kao što se vidi na fotografijama glumac izgleda potpuno oronulo, a uhvaćen je dok je izlazio iz kuće.

Nekadašnjeg holivudskog šmekera danas, zbog svog "unapređenog izgleda", mnogi tretiraju kao ekscentrika, kojeg paparci neretko uhvate dok utegnut u trenerke šeta svog malenog psića. Iako je na početku svoje karijere važio za pravog lepotana kojeg su mnogi poredili sa Marlon Brandom i Džejmsom Dinom, to se sada i više nego promenilo.

Sem silnih estetskih zahvata, za promenu izgleda glumca odgovornim se smatraju i silni udarci koje je zadobio dok je trenirao boks, kada je dva puta lomio nos, ali i jagodičnu kost. Takođe je zadobio i povrede rebara i prstiju na nogama, pa mnogi misli da je to takođe uticalo na promenu njegovog tela.

U galeriji pogledajte kako Miki Rurk izgleda danas:

O svom fizičkom izgledu svojevremeno je govorio i sam glumac kada je, pre nekoliko godina, priznao da su za njegov sadašnji izgled zaslužne loše urađene plastične operacije.

- Većina toga je bila da popravim haos na licu zbog boksa, ali otišao sam kod pogrešnog čoveka da ponovo sastavi moje lice - rekao je svojevremeno Rurk.

Bilo kako bilo, Miki Rurk mnogima je bio i ostaće legenda filmova devedesetih.

