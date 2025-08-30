Slušaj vest

Holivudska glumica Ališa Silverston (48) pojavila se sinoć na crvenom tepihu 82. Venecijanskog filmskog festivala, zablistavši u elegantnoj beloj haljini na premijeri filma Bugonija, u kojem glumi rame uz rame sa Emom Stoun. Iako publika pamti njene kultne uloge, pažnju i dalje privlači i zbog svog, za mnoge kontroverznog, pristupa roditeljstvu.

Karijeru stavila na pauzu zbog sina

Ališa se godinama unazad posvetila majčinstvu, a zbog sina Bera (12) čak je na duže vreme napravila pauzu u glumačkoj karijeri. Njena neobična filozofija roditeljstva predstavljena je još 2014. godine u knjizi The Kind Mama, dok je 2020. izazvala iznenađenje izjavom da i dalje deli krevet sa sinom i da se zajedno kupaju.

U galeriji pogledajte Ališine fotografije sa filmskog festivala u Veneciji:

1/5 Vidi galeriju Ališa Silverston na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia, Gian Mattia D'Alberto - LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

- Sve je usmereno na iskrenu komunikaciju, rekla je tada.

Jedna od najviše komentarisanim izjava bila je ona u vezi sa hranjenjem sina dok je bio beba – žvakala bi hranu pa mu je davala.

- Pa ljudi su na taj način hranili svoju decu hiljadama godina, poručila je.

Bez pelena, bez lekova, bez granica?

Ališa je poznata po tome što je odbijala korišćenje pelena za sina, a otkrila je i da je dečak najčešće nuždu obavljao napolju. Uz sve to, sprovodi isključivo vegansku ishranu i naglašava da zbog toga njen sin skoro nikada nije bio bolestan.

- Zbog veganske ishrane ja nikad nisam ni podigla glas na Bera. Kada se dete oseća dobro, ponaša se dobro, istakla je.

Takođe je rekla da njen sin nikada nije imao potrebu da ide kod lekara, jer je, kako tvrdi, zdrav "kao dren".

U galeriji pogledajte fotografije Ališe Silverston sa sinom:

1/5 Vidi galeriju Glumica Ališa Silverston sa sinom Berom Foto: printscreen/Instagram/aliciasilverstone

- Bio je bolestan samo dva puta – i to po nekoliko sati. Kaže mi: 'Mama, ne osećam se dobro. Idem da legnem.' I to je sve. Začepljen nos ga ne sprečava da se penje po drveću.

Stručnjaci zabrinuti zbog "preterane povezanosti"

Dok su neki roditelji i pratioci podržali njen pristup, mnogi stručnjaci izrazili su zabrinutost. Psihološkinja Rina Patel, u izjavi za Dejli Mejl upozorava da produženo zajedničko spavanje i preterana fizička bliskost mogu negativno uticati na razvoj deteta.

- Njeno preterano privrženo roditeljstvo može izazvati probleme s granicama. Zajednički krevet trebalo je napustiti najkasnije do pete godine. Kada dete počne da razlikuje polove, uđe u pubertet ili pokaže znakove nelagodnosti, takva praksa može postati problematična, objasnila je Patel.

Dodaje i da ovakav stil roditeljstva može dovesti do preterane zavisnosti, otežanog razvoja samostalnosti i da može imati posledice po društvene odnose deteta – pa čak i učiniti ga metom vršnjačkog maltretiranja.

Ališa Silverston na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Uprkos kritikama, Alisija stoji iza svojih odluka: - Ja sam mama puna ljubavi, rekla je, dodajući da joj je prioritet uvek bio zdravlje i sreća njenog deteta.

Naglašava i da je njen cilj da kroz svoje iskustvo pokaže da "deca biljnog porekla" mogu ne samo biti zdrava, već i uspešnija u svakodnevnom funkcionisanju.

- Nije samo da im je dobro. Oni mogu bolje, zaključila je glumica.

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda