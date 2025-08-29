Slušaj vest

Osnivač Amazona, Džef Bezos, oborio je 2020. godine sve rekorde kada je kupio legendarno imanje Vorner stejt od medijskog magnata Dejvida Gefena za neverovatnih 165 miliona dolara.

Ova imovina, koja se prostire na devet hektara, sagrađena je 1930-ih godina od strane Džeka Vornera, suosnivača Vorner Brosa, i i dalje važi za jedan od najčuvenijih poseda u istoriji Holivuda – a evo i zašto.

Vilu krase freske, istorijski podovi i tajna bioskopska sala

Glavna kuća na imanju je raskošna vila puna zapanjujućih detalja: zidovi oslikani freskama, mermerni kamin sa urezanim motivima, stari drveni podovi, ambijent inspirisan Engleskom iz 18. veka – pa čak i isti podovi za koje se tvrdi da je na njima Napoleon klečao dok je prosio svoju ženu.

Unutrašnjost uključuje i impresivnu biblioteku, bar koji se proteže iznutra ka spolja, luksuzni apartman sa gredama na plafonu, skrivenu bioskopsku salu sakrivenu iza panela i statue Bude, kao i vinski podrum sa kapacitetom za 700 boca vina.

Golf, bazen, teniski teren i kuća Merilin Monro

Na imanju se nalaze i gostinske kuće – uključujući jednu za koju se veruje da ju je koristila Merilin Monro, golf teren sa devet rupa, bazen, teniski teren, terase, ribnjak sa koi ribama, savršeno sređeni vrtovi i čak privatna benzinska pumpa unutar garaže.

Bezos je kasnije kupio još jednu parcelu vrednu 10 miliona dolara kako bi proširio imanje. Prema izveštajima iz februara prošle godine, završeni su radovi koji uključuju bazen sa motivom grebena i dodatni teniski teren.

Ipak – Bezos tamo ne živi

Iako imanje zvuči kao raj, Džef Bezos zapravo ne živi u ovoj vili.

On i njegova nova supruga, Loren Sančez, borave u jednoj od njegovih tri kuće na ostrvu Indijan Krik, poznatom i kao "Bunker milijardera" – ultraluksuzna oblast u Majamiju sa samo 41 kućom, sopstvenom policijskom zaštitom i jednim jedinim mostom koji se čuva poput trezora.

