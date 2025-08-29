Slušaj vest

Princeza Šarlot je u maju 2025. napunila deset godina i čitava britanska javnost, a i šira svetska, s posebnom pažnjom prati kako mala princeza odrasta pred očima svih.

Iako je još uvek devojčica, mnogi primećuju da Šarlot polako gradi sopstveni modni stil – od haljine na tufne koju obožava, pa sve do sitnih detalja koji pokazuju da se udaljava od “slatkastog” dečjeg garderobera i polako ulazi u fazu koja se opisuje kao “tvin vajb”. Nije ni čudo što je mnogi vide kao buduću modnu ikonu, baš kao i njenu majku, princezu Kejt.

1/10 Vidi galeriju Princeza Šarlot Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Ipak, dok javnost voli da je posmatra kao buduću starmalu trendseterku, princeza Kejt vodi računa o jednom – da njena ćerka ne odraste prerano. To se, kažu upućeni, ogleda u sitnicama: u frizurama koje bira, u krojevima haljinica, u tome što se vodi računa da sve što Šarlot nosi bude primereno njenom uzrastu.

U razgovoru za Hello! magazin, modna i beauty urednica Lora Satklif posebno je istakla koliko je Kejt dosledna u tome da Šarlot izgleda lepo, uredno i detinje. “Ona oduvek voli pletenice i gotovo na svakom javnom pojavljivanju nosila je baš tu frizuru. Divno je videti kako joj kosa uvek izgleda uredno, čisto i istovremeno nežno i dečje,” rekla je Satklif.

Princza Šarlot Foto: CPix / Goff Photos / Profimedia

Ona je objasnila i zašto to ima veći značaj nego što se na prvi pogled čini. “Mnogo ljudi se žali da devojčice prerano odrastaju – nose frizure i garderobu koja im ne priliči, izgledaju kao male odrasle osobe. Kod Šarlot je sasvim drugačije. Njena porodica vrlo jasno pokazuje da poštuju njene godine i žele da ostane devojčica što je duže moguće. To je osvežavajuće i važno,” naglašava ona.

Posebno se pamti leto 2024. kada je princeza Šarlot sa mamom došla na Vimbldon. Tog dana, pojavila se u svojoj omiljenoj tufnastoj haljinici, koja je postala svojevrsni simbol njenog prelaza iz faze detinjstva u one prve korake ka tinejdžerskom dobu. Kako je opisala modna urednica Daily Telegrapha, Betan Holt, “taj trenutak je delovao kao mala prekretnica – kao da polako izlazi iz faze cvetnih, klasičnih dečjih haljinica i ulazi u period koji najavljuje jedan ozbiljniji, tvin stil.”

Vimbldon i omiljena tufnasta haljina princeze Šarlot Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Iako javnost voli da analizira svaki njen potez i komad garderobe, Kejt se trudi da deci, pa tako i Šarlot, obezbedi što normalnije detinjstvo. To znači i da se ne robuje trendovima niti se deci nameće izgled odraslih. Sve je umereno, jednostavno i sa jasnom porukom – detinjstvo je faza koju treba čuvati i negovati.

Zato i ne čudi što se svaka fotografija princeze Šarlot rado komentariše i deli širom sveta. Ona istovremeno podseća na sve male devojčice koje vole da se poigraju garderobom, ali i na to da odrastanje ne treba ubrzavati. A uz majku poput Kejt, koja je ujedno i modna ikona i brižna roditeljka, nema sumnje da će Šarlot jednog dana pronaći sopstveni modni put – ali bez žurbe i pritiska.

VIDEO: Kejt je na venčanju nosila dve haljine