Član legendarne britanske grupe Madness, Kris Foreman (69), otkrio je da boluje od neizlečivog oblika raka krvi. Vest je podelio na zvaničnoj Fejsbuk stranici benda, u emotivnom obraćanju fanovima.

Borba sa bolešću

Foreman je ispričao da mu je krajem juna urađen skener, kada je otkriven tumor na kičmi. Nakon toga, 4. jula primljen je u bolnicu gde je odmah započeo lečenje.

„Prošao sam kroz razne tretmane, uključujući i radioterapiju koja je zaustavila bol. Čak sam imao i punkciju kičme – pravi rokenrol trenutak, zar ne?“ napisao je muzičar, dodajući da mu je stanje bubrega bilo alarmantno, ali se sada znatno popravilo.

„Imam oblik raka koji se zove mijelom. On je lečiv, ali ne i izlečiv. Ipak, kada ga uvedem u remisiju (a siguran sam da hoću!), moći ću da se vratim normalnom životu. Ljudi žive sa ovim i po 20 godina. Moja želja je da se vratim na scenu sledeće godine“, napisao je Foreman.

Podrška porodice i benda

Kris je otkrio da mu najveću snagu daju porodica, kolege iz benda i menadžment. „Svi su bili neverovatno puni ljubavi i podrške. Najteže mi pada što ne mogu da pijem alkohol, ali sam usavršio bezalkoholnu margaritu, a i piva bez alkohola više nisu loša“, našalio se gitarista.

Foreman je priznao da mu je najteže to što ove godine nije mogao da nastupa sa Madness-om. „Bend je radio fantastične nastupe, a ja iskreno ne znam kako su to izveli bez mene. Nažalost, neću moći da nastupim ni na Butlins festivalu, niti na turneji, ali obećavam – VRATIĆU SE!“ poručio je.

Ko je Kris Foreman

Kris Foreman je jedan od osnivača Madness-a, benda koji je nastao 1976. godine pod imenom The North London Invaders. Godinu dana kasnije pridružio im se Suggs, a tokom decenija kroz grupu je prošlo čak 15 članova. Njihovi hitovi „Baggy Trousers“ i „One Step Beyond“ i dalje su himne ska pokreta i britanske muzičke scene.

Nakon objave, fanovi iz celog sveta ostavili su stotine poruka podrške:

„Dragi Kris, uzmi sve vreme koje ti je potrebno da se oporaviš. Pratim Madness od 1979. i ti si zauvek moj heroj“, napisao je jedan od obožavalaca.