Među najznačajnijim filmskim događajima ovog leta nalazi se i Venecijanski filmski festival, koji 2025. godine slavi svoje 82. izdanje. U periodu od 27. avgusta do 6. septembra biće predstavljena smotra filmova, ali kao i svake godine, najviše pažnje privlače toalete poznatih na crvenom tepihu.

Ove godine, filmofili širom sveta s nestrpljenjem iščekuju premijere ostvarenja kao što su „Frankenštajn“ Giljerma del Tora, novi projekat Noua Baumbaha Džej Keli i „Bugonia“ Jorgosa Lantimosa, između ostalih. Na otvaranju festivala, Frensis Ford Kopola ušao je u istoriju dodelivši kolegi, reditelju i scenaristi Verneru Hercogu, nagradu Zlatni lav za životno delo – jedno od najvećih priznanja za filmske autore.

Ovo su najjatraktivniji autfiti sa crvenog tepiha festivala u Veneciji:

Naravno, crveni tepih nije jedino mesto na kojem zvezde blistaju. Stajlinzi pri dolasku, o kojima Internet već bruji, uključuju bajkovitu Balmain haljinu u puter-žutoj nijansi koju je ponela Amal Kluni, kao i elegantni, potpuno crni Luj Viton autfit Eme Stoun – upotpunjen bakarnim, talasastim piksi frizurom. Supružnici Kluni ponovo su osvojili simpatije javnosti, a Amal je izgledala savršeno u ljubičastoj haljini koja je laskala njenoj sportskoj građi.