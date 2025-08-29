Izraleska glumica odbila da dođe u Veneciju na festival: Plaši se za svoju sigurnost
Izraelska glumica Gal Gadot odlučila je da ne prisustvuje ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu zbog pritisaka i protesta vezanih za njenu navodnu podršku Izraelu tokom vojne kampanje u Gazi.
Gadot je trebalo da predstavi svoj film In The Hand of Dante, ali je, kako prenose mediji, zbog straha od demonstracija i mogućeg skandala na crvenom tepihu, donela je odluku da ostane po strani.
Ovako izgleda Gal Gadot:
Pojačane mere bezbednosti
Organizatori festivala reagovali su pojačanjem bezbednosnih mera – uvedene su dodatne kontrole prtljaga i skeneri. Direktor festivala Alberto Barbera izjavio je da Bijenale ne cenzuriše nikoga, ali je istovremeno izrazio žaljenje zbog gubitka civilnih života u Gazi.
Podeljena filmska javnost
Pitanje Gadotineg učešća podelilo je filmski svet i već sada se smatra glavnom temom otvaranja festivala, na kojem su planirani protesti.
Među kontroverznim projektima koji će takođe privući pažnju nalazi se i dokumentarac The Voice of Hind Rajab, čiji je producent Bred Pit.