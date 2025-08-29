Slušaj vest

Izraelska glumica Gal Gadot odlučila je da ne prisustvuje ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu zbog pritisaka i protesta vezanih za njenu navodnu podršku Izraelu tokom vojne kampanje u Gazi.

Gadot je trebalo da predstavi svoj film In The Hand of Dante, ali je, kako prenose mediji, zbog straha od demonstracija i mogućeg skandala na crvenom tepihu, donela je odluku da ostane po strani.

Ovako izgleda Gal Gadot:

Gal Gadot glumica Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Pojačane mere bezbednosti

Organizatori festivala reagovali su pojačanjem bezbednosnih mera – uvedene su dodatne kontrole prtljaga i skeneri. Direktor festivala Alberto Barbera izjavio je da Bijenale ne cenzuriše nikoga, ali je istovremeno izrazio žaljenje zbog gubitka civilnih života u Gazi.

Podeljena filmska javnost

Pitanje Gadotineg učešća podelilo je filmski svet i već sada se smatra glavnom temom otvaranja festivala, na kojem su planirani protesti.

Među kontroverznim projektima koji će takođe privući pažnju nalazi se i dokumentarac The Voice of Hind Rajab, čiji je producent Bred Pit.

