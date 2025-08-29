Slušaj vest

Holivudske zvezde doputovale su u Veneciju gde se od 27. avgusta održava prestižan Filmski festival. Na crvenom tepihu veliku pažnju privukli su supružnici Amal i Džordž Kluni.

Glumčeva supruga Amal zablistala je u ljubičastoj haljini u kojoj je izgledala kao milion dolara. Međutim, osim njihovih elegantnih izdanja, nešto je privuklo još više pažnje. Reč je o potezu Džordža Klunija na crvenom tepihu.

Džordž Kluni Foto: FIORANI FABIO, AGENZIA SINTESI / Alamy / Profimedia

Naime, on je pred svima pokušao da uhvati svog kolegu za zadnjicu i to dok je on pozirao fotografima. Sve e to dešavalo na premijeri filma " Jay Kelly".

Venecija film festival 2025 Foto: Pool Photo Events 06/IPA / Sipa Press / Profimedia

Kluni je pokušavao da se našali sa fotografima koji su se našli u pozadini ekipe filma koja je pozirala njihovim kolegama sa druge strane crvenog tepiha.

Ovi kadrovi su obišli svet, posebno jer folivudskog velikana skoro nismo videli u ovako opuštenom izdanju u javnosti.