Slušaj vest

Kris Džener (69) ponovo je oduševila javnost kada se pojavila na premijeri nove verzije klasika "Čarobnjak iz Oza" u Sphere areni u Las Vegasu. Rijaliti vezda ponosno je pokazala rezultate svog nedavnog estetskog zahvata, koji je koštao čak 100.000 dolara.

Kris Džener na premijeri filma Foto: Bryan Steffy / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elegantna i mladolika

Kris je nosila crno-belu mini haljinu koja je naglasila njene noge, a izgled je upotpunila crnim najlonkama, platformama i dijamantskim minđušama. Glamurozna šminka dodatno je istakla njen „bezvremenski“ izgled, dok je pred fotografima pozirala u društvu glumice Rozane Arket i Šeli Azof, supruge producenta Irvinga Azofa.

Kris Džener Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njeno energično raspoloženje bilo je primetno pre nego što je zauzela svoje mesto da pogleda čuveni film iz 1939. godine, sada predstavljen kao potpuno imerzivno iskustvo.

Ovako je Kris Džener izgledala na venčanju Džefa Bezosa:

1/4 Vidi galeriju Kim Kardašijan, Kloi Kardašija i Kris Džener stigle u Veneciju na venčanje Džefa Bezosa i Loren Sančez Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U intervjuu za Vogue, Kris je otvoreno govorila o operaciji:

„Prvi put sam imala lifting pre 15 godina i osetila sam da je vreme za osveženje. Želim da budem najbolja verzija sebe – to me čini srećnom. Za mene, ovo je dostojanstveno starenje. Moje viđenje.“

Objasnila je i da su je u ovom procesu pratile ćerke – najmlađa Kajli je bila s njom tokom operacije, dok je Kim sve vreme bila na FaceTime-u.

Transparentnost kao inspiracija

Kris smatra da iskrenost o zahvatima može biti ohrabrujuća za mnoge:

„Kada sam imala operaciju kuka, sve smo snimili. Verujem da deljenje ovakvih iskustava može biti inspirativno za ljude koji se bore sa samopouzdanjem.“

Kris Džener je najpoznatiji menadžer na svetu ili kako sebe naziva mamadžer Foto: E! / Planet / Profimedia

Novi životni stil

U istom intervjuu Kris je otkrila da je još na početku karijere obezbedila da ona i njene ćerke imaju potpunu kontrolu nad montažom svih 27 sezona reality programa.

Iako u novembru puni 70 godina, ne planira da uspori: „Moja mama je radila do 82. godine. Ja planiram bar do 85.“

Insajderi tvrde da je pored lica, Kris potpuno transformisala i garderober: „Više nije konfekcijski broj deset, sada je šestica što je ista veličina koju je nosila osamdesetih. Presrećna je što ponovo ima figuru iz mladosti.“

Iako nije javno govorila o načinu na koji je smršala, obožavaoci spekulišu da je u pitanju popularni lek za dijabetes i mršavljenje Ozempik. Ipak, Kris uvek ističe zdravu ishranu i aktivan život kao tajnu svog vitkog izgleda.

Hvalila se da je nezasita u krevetu

Nedavno je Kris imala veoma zanimljivu ispovest o svom intimnom životu i time javnost ostavila bez teksta. Gostujući u emisiji kod Elen Dedženeris otkrila je detalje jednog svog iskustva. Tada je pričala o intimnom odnosu sa tadašnjim partnerom i nagovesti kako su veoma aktivni te da je u krevetu nezasita. Ispričala je i kako je njena ćerka Kloi s drugaricom uhodila Korija nakon što je dobila dojavu da se viđa sa nekom vatrenom crvenokosom ženom. Kada su stgli pred hotel, imale su šta i da vide.To je bila Kris koja se prerušila u drugu osobu jer ona i Kori vole takve igrice sa partnerima. Ova poznata dama govorila je i kako je sa bivšim partnerima vodila ljubav kad god i gde god da joj se ukazala prilika te se nije libila da to radi ni na javnim mestima