Belgrade Beer Fest, je već godinama simbol leta u Beogradu, a ove godine stiže u svom najjačem izdanju do sada. Novi koncept deo je BESPLATNO PIVO za sve posetioce.

Na najimpozantnijoj bini do sada, na kojoj su pre samo dve nedelje koncert održali Guns N’Roses, pored ostalih izvodjaca nastupiće i bendovi koji već nekoliko godina unazad oblikuju regionalnu rok scenu.

Drugog dana festivala, program je otvorio slovenački sastav Joker Out koji su zvezde uz Riblju Čorbu. Nakon dve godine, vraćaju se na Belgrade Beer Fest sa još većom energijom i statusom jednog od najtraženijih bendova sa EX YU prostora. Njihovi hitovi – „Carpe Diem“, „Umazane misli“, „Demoni“ i „Bluza“ – donose osveženje na sceni kroz spoj britanskog šarma, balkanske emocije i zaraznog pop-roka. Pevač Bojan je publiku pozdravio na srpskom i obećao je dobar provod. Devojke su mu iz publike bacale plišane igračke na binu.

Riblja čorba, koja nakon odlaska Bore Đorđevića nastavlja da nosi duh i snagu benda, sada će na velikoj sceni izvesti neke od najvećih hitova benda.

Njihov novi pevač Jovan Jeftić prošle godine je prvi put izašao na binu sa Čorbom u rodnom gradu njihovog osnivača – Čačku. Bilo je snažno i emotivno.

– Već godinama izlazim na binu, ali sada je drugačije. Teže. Bez Bore. I baš zbog toga svaki ton ima težinu, svaki stih nosi odgovornost. Nisam Boki, niti ću biti, ali mi je čast da ponesem deo onoga što nam je ostavio – rekao je Jeftić ranije za SETV.