Slušaj vest

Englesku je potresla tragična vest o smrti talentovane jahačice i prvakinje u dresuri, 30-godišnje Ebigejl Garsajd, čije je telo pronađeno u javnom parku svega nekoliko sati nakon što je sa suprugom Semjuelom slavila prvu godišnjicu braka.

Ebigejl je 17. avgusta s voljenim suprugom provela dan u luksuznom spa rizortu "Rudding Park" u Harogejtu, u Severnom Jorkširu. Na društvenim mrežama podelila je fotografije iz džakuzija uz šampanjac, uz poruku: "Divan dan u Harogejtu, slavim prvu godišnjicu braka s mojom ljubavi."

Njen suprug Semjuel je istog jutra objavio zajedničke fotografije s venčanja, napisavši: "Godinu dana otkako si postala moja žena! Volim te sve više iz dana u dan. Srećna godišnjica."

Međutim, već sledećeg jutra, 18. avgusta, Ebigejlino telo pronađeno je u vrtovima u centru Harogejta. Policija je potvrdila da nema sumnjivih okolnosti, te da je slučaj predat mrtvozorniku, prenosi Daily Mail.

"Moje apsolutno sve, moja najbolja prijateljica i moja predivna supruga. Voleću te zauvek i nikada nećeš napustiti moje srce", napisao je skrhani suprug na društvenim mrežama.

Šok i tuga

Vest je izazvala lavinu poruka saučešća prijatelja i poznanika.

"Još uvek sam u šoku, Ebi je uvek bila zvijezda koja sija. Ne mogu da verujem. Tako mi je žao", napisala je prijateljica Džesika Gudier.

"Slomljena sam... Bila je najtalentovanija, vesela i predivna osoba, spolja i iznutra", dodala je Ema Batervort.

Ebigejl je bila poznata u konjičkom sportu, a 2019. godine pobedila je na prestižnom "Horse of the Year Show-u". Bila je dugogodišnja članica "Ribble Valley Riding" kluba, gde su njene kolege poručile da je "ostavila neizbrisiv trag" i da će "nedostajati celom konjičkom svetu."

Poslednji ispraćaj

Njena sahrana održaće se 2. septembra, a ispraćaj će započeti povorkom s kočijom koju vuku konji, od njenog doma u okolini Blekberna do mesne crkve.

U međuvremenu je otvorena i memorijalna internet stranica za prikupljanje sredstava za dobrotvorna udruženja Mind (mentalno zdravlje) i Dog’s Trust.

Na stranici stoji: "Ovo je posveta Ebigejl Garsajd, rođenoj 24. novembra 1994. Bila je voljena i uvek će biti zapamćena. Nadamo se da će ovo mesto biti izvor utehe i podrške svima koji žele da je posete."

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Godišnjica Tomi Zdravkociću, samo supruga došla na groblje