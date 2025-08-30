Slušaj vest

VoditeljkaSofi Habu izazvala je veliku senzaciju dok je ponosno pokazivala svoj trudnički stomak na premijeri filma „Ruže“ na Lester skveru u četvrtak uveče. Budućoj majci se pridružio njen suprug Džejmi Lejng dok su zajedno pozirali na crvenom tepihu.

Sofi Habu trudna u uskoj haljini bez brushaltera Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Voditeljka Sofi Habu (30) pokazala je noge u uskoj bordo haljini sa dubokim šlicem. Zvezda, koja je u junu objavila da očekuje prvo dete sa suprugom Džejmijem, nije dozvolila da zbog trudnoće promeni stil oblačenja, već je dodala i par odgovarajućih bordo cipela sa visokim potpeticama. Ono što je izazvalo posebnu pažnju je činjenica da Sofi ispod haljine nije obukla grudnjak, pa nije ostavila nimalo mesta mašti. U međuvremenu, Džejmi (36) nije mogao da skine osmeh sa lica dok je pozirao u tamnoplavom odelu. Njih dvoje su bili u Londonu na premijeri rimejka holivudskog klasika iz 1989. godine, „Rat ruža“.

Sofi Habu pozirala s mužem trudna i bez brushaltera Foto: Cat Morley / Avalon / Profimedia

Zbog stajlinga poznate voditeljke mreže su izgorele. Dok su neki oduševljeni idejom da se u tako smelom izdanju pojavi na crvenom tepihu, dotle je drugi kritikuju, zgroženi što buduća majka izgleda toliko provokativno.

"Izgledaš sjajno! Pomeraš granice! Tako bi trebalo da izgleda svaka buduća mama koja se ne stidi svog tela u trudnoći", navode fanovi.

Sofi Habu trudna i bez grudnjaka na crvenom tepihu Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ovo je užasno! Kako te samo nije sramota? Imaš li granice u odabiru garderobe i da li ćeš se stideti kad sutra tvoje dete bude videlo te slike?", pitaju se drugi.

Džejmi i Sofi su poznati po tome što dele detalje svoje intime na internetu, a ranije istog dana bivša zvezda emisije „Made In Chelsea“ podelio je svoju urnebesnu reakciju nakon što je njegova žena slučajno objavila njegovu nagu fotografiju na internetu. Međutim, ubrzo je uklonila provokativnu fotografiju koju je objavila, a na kojoj je njen muž pozirao kao od majke rođen, doduše slikan s leđa, ali sa odrazom prednjeg dela tela u staklu. To je pokrenulo lavinu komentara na Instagramu. Mnogi pratioci poznatog voditeljskog para ostavili su neumesne poruke, zbog čega je Sofi ubrzo obrisala objavu.

(Kurir.rs/ Žena.rs)

