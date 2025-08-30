Slušaj vest

Ove nedelje je počelo suđenje reperki Kardi Bi, koju je radnica obezbeđenja Imani Elis optužila za napad u medicinskoj ustanovi 2018. godine. Elis traži odštetu od 24 miliona dolara, tvrdeći da ju je Kardi "nasilno, protivzakonito, namerno, iznenada i zlonamerno" udarila, pljunula, psovala i vređala na rasnoj osnovi. Reperka, koja je u to vreme bila trudna i imala zakazan ginekološki pregled, negira fizički kontakt i tvrdi da ju je radnica obezbeđenja pratila i snimala, piše Buzzfeed.

Suđenje je ubrzo postalo viralni hit na društvenim mrežama, ponajviše zbog reperkinih izraza lica i brutalno iskrenih odgovora tokom unakrsnog ispitivanja. U nastavku donosimo neke od trenutaka o kojima svi pričaju.

Napet razgovor s advokatom

Jedan od viralnih trenutaka bio je onaj u kom je Kardi vidno napeto objašnjavala advokatu zašto je u vreme navodnog incidenta bila "vrlo" zabrinuta za svoju bezbednost.

Bizarna pitanja o perikama

Rasprava je u jednom trenutku postala bizarna kada je advokat tužilje, Ron Rouzen, počeo da je ispituje o kosi. "Koja je vaša prava kosa? Ili su obe prave?", upitao je, na šta je Kardi odgovorila: "To su perike". Odmah nakon toga, advokat ju je pitao da li je povezana s nekom bandom.

"Nazvala sam je kučkom"

Kardi nije oklevala da prizna da je vređala radnicu obezbeđenja. Na pitanje advokata: "Jeste li je nazvali debelom?", reperka je kratko i jasno odgovorila: "Ne, nazvala sam je kučkom."

"Samo pazim na svoju mačku"

Objašnjavajući svoju stranu priče, Kardi je u sudnici izjavila: "Pratite me. Snimate me. A ja samo pokušavam da pripazim na svoju mačku", što je izazvalo brojne reakcije na internetu.

Smeh u sudnici

Reperkina ličnost i odgovori u više navrata su nasmejali celu sudnicu, što je, kako se činilo, zasmetalo advokatu tužilje, koji je pokušavao da postavi ozbiljna pitanja.

Rasprava o poreklu

Tokom ispitivanja o njenoj etničkoj pripadnosti, advokat je insistirao na pitanjima o korišćenju rasnih uvreda. Kada ju je pitao da li se smatra Afroamerikankom, odgovorila je: "Smatram se Afrokaribljankom". Na direktno pitanje da li je upotrebila rasnu uvredu prema Imani Elis, Kardi je odgovorila: "Ne".

Sudska intervencija

Zbog njegovog "argumentativnog" tona, sudija je u jednom trenutku morao da opomene advokata tužilje i da zatraži od svih da "spuste tenzije" u sudnici.

"Otvorite oči"

U jednom od napetijih trenutaka, Kardi je poručila advokatu da "otvori oči" te se, kako se čini, narugala fizičkim razlikama između sebe i radnice obezbeđenja koja je tuži.

Nepoznavanje pravnih termina

Viralni su postali i trenuci u kojima Kardi nije krila da ne razume pravnu terminologiju. Njena zbunjenost pojmovima zabavila je korisnike društvenih mreža.

Perika u stilu Kris Džener

Osim njenih izjava, pažnju je privukao i modni odabir. Jedna od perika koju je nosila na suđenju upoređena je s prepoznatljivom frizurom Kris Džener, a tviteraši su komentarisali da "znate da misli ozbiljno" kad se pojavi s takvom frizurom.

(Kurir.rs/ Index.hr)

