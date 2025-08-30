Pitaju se da li je to AI

Pitaju se da li je to AI

Slušaj vest

Nakon što je prisustvovao Sarajevo Film Festivalu, 70-godišnji glumac Vilem Dafo stigao je na Venecijanski filmski festival na svetsku premijeru filma "Bugonia", u kom glavne uloge imaju Ema Stoun i Džesi Plemons.

Poljubac o kom se priča

Uoči dolaska na crveni tepih, ugledao je Emu (36), a njihov potez iznenadio je mnoge. Naime, glumci su se prisno zagrlili i zatim poljubili u usta, a Dafo se pritom nasmejao dok mu je glumica rukom prošla po licu.

"Da li je ovo AI?"

Trenutak je postao viralan, a mnogi su se u komentarima pitali ima li nešto više među njima. "Čekaj, šta se upravo dogodilo?", "Morala sam ovo da pogledam više puta da se uverim da dobro vidim", "Zašto?" i "Je li ovo AI?", samo su neki od komentara ispod videa.

Ema Stoun je na crvenom tepihu poljubila Vilema Dafoa u usta Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia

Inače, Ema je u srećnom braku s rediteljem i producentom Dejvom Mekarijem, s kojim ima ćerku Lui Džin, dok je Vilem već gotovo dve decenije u braku s italijanskom rediteljkom i glumicom Đadom Kolagrande.

Video: Dino Merlin na 31. Sarajevo film festivalu