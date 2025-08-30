Slušaj vest

Slavni kuvar Gordon Remzi (58), poznat po legendarnim emisijama "Kitchen Nightmares" i "Hell's Kitchen", obratio se pratiocima na Instagramu kako bi ih obavestio da je imao operaciju uklanjanja raka na jednoj strani lica.

Gordon Remzi operisao rak kože Foto: Printscreen/ Instagram/ gordongram

Podelio je fotografiju i uputio upozorenje fanovima: „Zahvalan sam i veoma cenim neverovatan tim stručnjaka i njihov brzu i efikasnu reakciju u uklanjanju ovog bazocelularnog karcinoma – hvala vam! Molim vas, ne zaboravite kremu za sunčanje ovog vikenda. Obećavam vam, nije fejslifting! Treba mi povraćaj novca...”

Gordon Remzi pokazao ožiljak o operacije raka kože Foto: Printscreen/ Instagram/ gordongram

Kako prenosi Daily Star, sekcija za komentare Gordona Remzija bila je preplavljena porukama prijatelja, obožavalaca i poznatih ličnosti koji su mu poželeli brz oporavak.

Jedna osoba je napisala: „Brz oporavak, dragi šefe“, dok je druga prokomentarisala: „Bravo što si otišao na pregled kože! Nešto što bi svi trebalo da radimo.“

Gordon Remzi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Mnogi su mu ostavljali emotikone srca, a jedan komentar je glasio: „Tako mi je drago što je sve prošlo kako treba! Brz oporavak, šefe“, dok su drugi dodali: „Drago mi je da si dobro“ i „Svaka čast što skrećeš pažnju na ovakve stvari.“

Još neko je dodao: „Veoma je važno deliti ovakve stvari – stavite šešir, namažite se kremom za sunčanje i potražite hladovinu. Srećan oporavak. Svaka čast divnim zdravstvenim radnicima koji rade ovakve neverovatne stvari.“

Gordon Remzi je najpoznatiji TV kuvar na svetu Foto: EPA/NIC BOTHMA

Ova objava Gordona Remzija dolazi ubrzo nakon što je nedavno otkrio da ga je „sramota“ zbog broja luksuznih automobila koje poseduje. Kao strastveni ljubitelj automobila, potrošio je milione na klasične i sportske modele, godinama sakupljajući impresivnu kolekciju.

Nedavno je u podcastu Smartless priznao: „Sramota me je zbog te kolekcije. Jedini način na koji zaista mogu da upoznam te automobile je na stazi. Tri do četiri puta godišnje iznajmimo trkačku stazu, dovezemo ih tamo kamionima, povedem drugare. Silverstone i Thruxton, najveće staze u Velikoj Britaniji. Skupljam ih više od 20 godina, mislim da ih imam oko 94. Većina automobila je smeštena u ovom neverovatnom hangaru koji smo upravo izgradili.“

Gordon Remzi Foto: Matt Crossick / PA Images / Profimedia

Jedan od najpoznatijih kuvara na svetu svoju opsesiju pripisuje skromnom poreklu iz Škotske:

„Mislim da to potiče iz odrastanja u siromaštvu, na opštinskom imanju, u nekoj vrsti zapostavljene sredine. Ići u školu s rupama na pantalonama, a mama ti stavlja kožne zakrpe na kolena — koje su na kraju ispale prilično kul. Drugari te prozivaju zbog bonova za užinu jer nemaš para da kupiš hranu.“

Od tada, Gordon Remzi je postao najpoznatiji TV kuvar na svetu i vlasnik lanca restorana. Ipak, otkrio je da je za 25 godina samo dva puta jeo u sopstvenim restoranima, jer mu pažnja koju dobija stvara nelagodu:

„Sva ta pažnja mi je neprijatna!“

Video: Kuvar Raša Vlačić otkrio trik kako da pradajz čorba ne bude kisela