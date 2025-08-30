Slušaj vest

Iako se Tejlor Svift nalazi u jednom od najsrećnijih životnih perioda, veridba sa Trevisom Kelsijem donela je i neprijatne senke u njenom privatnom životu. Naime, strani mediji pišu da njena dugogodišnja prijateljica Blejk Lajvli nije uputila čestitke povodom veridbe, a razlog se krije u ozbiljnom zahlađenju njihovog odnosa.

Blejk Lajvli je u svoju pravnu bitku s Džastinom Baldonijem uvukla i Tejlor Svift Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Blejk se nije javila nakon objave veridbe, niti planira. Ovo nije trenutak za to, niti ima smisla. Ona sada ima mnogo važnijih stvari kojima mora da se bavi", izjavio je izvor za Daily Mail, aludirajući na glumičin aktuelni pravni spor sa kolegom Džastinom Baldonijem.

Prema pisanju medija, Lajvli navodno uopšte više ne govori o Tejlor, niti razmišlja o njihovom nekada bliskom prijateljstvu. "Ranije bi pričale o svemu - o tome da li će biti na venčanju, kako bi to izgledalo. Ali sada vlada potpuna tišina", otkriva izvor.

"Ne postoji dilema oko toga da li će Blejk biti uključena u svadbu, jer jednostavno neće. Ona to zna, i iskreno, ne želi ni da razgovara o tome", dodaje isti sagovornik.

Blejk Lajvli Foto: Photo Image Press via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Insajderi tvrde i da glumica, koja je nedavno proslavila 38. rođendan, nije opsednuta time što se Tejlor verila: "Blejk ima svoj život i svoje obaveze, i trenutno su joj one prioritet", prenosi "Page Six".

Od bliskih prijateljica do neprijatne distance

Podsetimo, prijateljstvo Tejlor Svift i Blejk Lajvli počelo je da se urušava početkom ove godine, kada je pevačica nenamerno uvučena u glumičinu pravnu bitku sa Baldonijem, partnerom iz filma "It Ends With Us".

Tejlor Svift na dodeli Radio Music nagrada Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Baldoni je u januaru podneo tužbu vrednu čak 400 miliona dolara protiv Lajvli, njenog supruga Rajana Rejnoldsa i njihovog publiciste, optužujući ih za klevetu i iznudu. U dokumentima su se našle i poruke koje je Lajvli navodno slala, a u kojima je Tejlor nazvala jednom od svojih "najpouzdanijih partnera".

Iako je pevačica u maju dobila sudski poziv da svedoči u ovom sporu, kasnije je on povučen. Ipak, tada je već postalo jasno da je njihovo prijateljstvo na ozbiljnoj prekretnici. "Njihov odnos je stao. Tejlor ne želi da bude deo tog skandala", izjavio je tada izvor blizak pevačici.

Tejlor Svift i Trevis Kels objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tejlor na "sedmom nebu" sa Trevisom

Uprkos dramama u privatnom životu, Tejlor Svift blista u ljubavi. Ona i Trevis Kelsi, zvezda Kansas City Chiefsa, zajedno su objavili veridbu dirljivom porukom na Instagramu:

"Vaša profesorka engleskog i vaš profesor fizičkog se venčavaju", napisali su uz seriju zajedničkih fotografija.

