Slušaj vest

Prošlo je 28 godina od smrti princeze Dajane, jedne od najvoljenijih članica britanske kraljevske porodice. Pokušavajući da pobegne paparacima, Dajana je poginula u automobilskoj nesreći 31. avgusta 1997. u Parizu. Iako je nema već gotovo tri decenije, sve do danas oko njene smrti kruže mnoga nagađanja - od toga da je njena smrt bila tragična nesreća, do toga da je sve bilo isplanirano i namešteno.

U galeriji pogledajte fotografije s mesta nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Prošle godine su u javnost dospele izjave očevidaca s mesta događaja. Svi oni ranije su dali izjave policiji, ali nikada nisu razgovarali s novinarima. U automobilu kojim su pokušavali da pobegnu, a potom se zabili u podvožnjak, na mestu su poginuli vozač Henri Pol i Dajanin tadašnji partner Dodi Al Fajed. S njima je bio i telohranitelj Trevor Ris-Džons, koji je jedini preživeo nesreću, dok je Dajana preminula četiri sata kasnije u bolnici.

Dajana je umrla od posledica unutrašnjeg krvarenja uzrokovanog teškim povredama grudnog koša, pluća i glave. Nekoliko minuta nakon nesreće, polusvesna na zadnjem sedištu, smrskane glave i grudi, Dajana je, kaže Džons, tiho dozivala Dodija.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane i Dodija Al Fajeda:

1/4 Vidi galeriju Dodi Al Fajed i princeza Dajana Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Na teren je prva stigla ekipa vatrogasaca, a jedan od njih prišao je princezi Dajani koja je još bila pri svesti, piše Žena.rs.

"Osim povređenog ramena, činilo se da je sve u redu sa ženom koja je bila u automobilu. Disala je i govorila. Kad sam došao na mesto nesreće, još je pričala i bila je pri svesti. Rekla je na engleskom: 'O moj Bože, šta se dogodilo?'. Mogao sam to da razumem, pa sam pokušao da je smirim. Držao sam je za ruku", prisetio se zapovednik vatrogasaca Havijer Gurmelo za Daily Mail, koji tada nije znao da pomaže britanskoj princezi.

Foto: BRENDAN BEIRNE / Re / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gurmelo je svojevremeno rekao za The Sun: "Masirao sam joj srce i nekoliko sekundi kasnije ponovno je počela da diše. Bilo je to olakšanje, naravno, jer, kao osoba koja prva reaguje, želite da spasavate živote - i to je ono što sam mislio da sam učinio.

Da budem iskren, mislio sam da će preživeti. Koliko sam znao dok je bila u kolima hitne pomoći, bila je živa i očekivao sam da će preživeti. Ali kasnije sam saznao da je umrla u bolnici. Bilo je to jako uznemirujuće. Sada znam da je bilo ozbiljnih unutrašnjih povreda, ali cela epizoda mi je još uvek u sećanju. I sećanje na tu noć ostaće u meni zauvek."

princeza Dajana Foto: Brian Purdy / Alamy / Profimedia

"Tek kad smo je stavili u vozilo Hitne pomoći, saznao sam o kome se radi. Kapetan mi je rekao da je to princeza Dajana, a onda sam shvatio zašto mi je izgledala poznato."

Slično je doživeo i lekar Frederik Meli, koji se zatekao na mestu nesreće dok se vraćao kući nakon proslave.

princeza Dajana Foto: Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Odmah sam video da su dve osobe mrtve. Dajana i njen telohranitelj su teško povređeni, ali još uvek živi. U početku mi je delovala dobro, pa sam s njom razgovarao na engleskom. Rekao sam joj da sam lekar i da će sve biti u redu. Ni kad ju je Hitna odvezla, nisam imao pojma ko je ispred mene. Tek sam kasnije to otkrio", rekao je Meli tada.

Vest da je voljena britanska princeza umrla u Parizu zvučala je toliko neverovatno da je šef bolnice u kojoj je umrla u nekoliko navrata odbio da dođe, uveren da je reč o šali.

Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kad sam konačno otišao, video sam mrtvu princezu Dajanu. Prvo sam pomislio na njene sinove, prinčeve Vilijama i Harija. Moram da se odvezem do palate i prijavim šta se dogodilo. Gotovo je, to je najgore", prisetio se tadašnji načelnik.

Tadašnji princ Čarls i kraljica Elizabeta saznali su da je Dajana preminula na operacionom stolu oko 3 sata posle ponoći. Nastao je haos, a Elizabeta je nagovorila Čarlsa da ne budi prinčeve, već da im tužnu vest saopšti tek ujutru. Čarls je bio van sebe. Znao je da će ga javnost za sve okriviti i bojao se da je ugrožen i sam opstanak monarhije.

S princezom Dajanom je poginuo i njen partner Dodi Al Fajed Foto: Profimedia

Dodatno ga je užasnula medijska pažnja koja će iznenada pasti na njegovu ljubavnicu Kamilu, koja ga je te večeri još tešila putem telefonskog poziva. Kada su Vilijamu i Hariju ujutru saopštili da im je majka umrla, odveli su ih na misu dok je u Londonu vladao opšti haos.

Dajana je sahranjena 6. septembra 1997. uz sve kraljevske počasti na imanju porodice Spenser. Na kraju, na dan sahrane, kraljica je prošetala među ogromnim cvećem i buketima ispred palate, poklonila se pred Dajaninim kovčegom i prvi put u istoriji spustila zastavu nad Bakingemskom palatom na pola koplja.

Video: Princ Čarls i princeza Dajana