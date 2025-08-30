Slušaj vest

Zvezda serije "Čuvari plaže" Nikol Egert (53) podelila je na društvenim mrežama novosti o svom zdravstvenom stanju. Njoj je prvi put dijagnostikovan rak dojke 2023. godine, a na Instagramu je sada otkrila da se podvrgla mastektomiji. Operisana je ovih dana, a u komentarima joj je mnogo ljudi pružilo podršku.

Nikol Egert bila je jedna od zvezda čuvene serije "Čuvari plaže" Foto: Moviestore / Shutterstock Editorial / Profimedia

Egert je prvi put javno govorila o svojoj dijagnozi 2024. godine za People. Tada je rekla da je osećala bol u levoj dojci i da je dobila 11 kilograma u samo tri meseca. Smatrala je tada da su to simptomi menopauze i iznenadila se kada je napipala kvržicu. Nakon što joj je postavljena dijagnoza, Egert je išla na prvu mastektomiju i uklanjanje limfnih čvorova. Sa hemioterapijom je završila u julu prošle godine. Nekoliko meseci kasnije za strane medije rekla je da će otići i na drugu mastektomiju i da će se podvrgnuti rekonstrukciji dojke.

"Mastektomija je čudna. Nekako sam ušla u to misleći da će mi samo ukloniti tkivo dojke, a ti se oporavljaš od šavova i ožiljaka i, kao, to je to. Ali ima mnogo više od toga jer preseku toliko nerava. Dakle, taj osećaj i navikavanje je bizarno", rekla je tada.

Egert je majka dve ćerke, Dilin (27) i Kigan (14), i navela je da je odlučila da se bori svim snagama upravo zbog svoje dece. Za People je ranije ispričala kako je njena maloletna ćerka reagovala kada joj je saopštila dijagnozu:

"Video se užas na njenom licu. I odmah sam shvatila da nema odustajanja, neću pokleknuti. Ovo je nešto kroz šta treba da prođem. Nešto što treba da pobedim. Ona me treba više nego iko drugi", rekla je tada, prenosi Page Six.