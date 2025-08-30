Ema Heming Vilis supruga slavnog glumca Brus Vilsa  javno je progovorila o teškoj odluci koju je donijela zajedno sa porodicom da njen suprug, koji boluje od frontotemporalne demencije (FTD), više ne živi s njima u porodičnom domu.

Ova je odluka izazvala burne reakcije javnosti nakon što je prikazana u posebnoj emisiji Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, emitovanoj 26. avgusta na ABC-u. Dok su neki pokazali razumevanje, deo gledalaca osudio je Emu smatrajući da je "napustila" supruga.

Ovako je Brus Vilis izgledao na proslavi svog 70. rođendana:

Brus Vilis proslavio 70 rođendan sa porodicom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

U videu objavljenom na Instagramu Ema se obratila kritičarima.

"Znala sam da će se podeliti mišljenja oni koji imaju stav i oni koji imaju iskustvo. Ljudi koji samo imaju mišljenje najčešće su brzi u osuđivanju. A upravo se s tim mi, negovatelji, borimo – s osudom drugih."

Podrška joj je stigla i izporodice. Ćerka Talula ispod objave napisala je: "Volimo te jako. Hvala ti na svemu što radiš za nas i našu porodicu."

"Bruce bi to želeo zbog naših kćeri"
U razgovoru s Dijanom Sojer, Ema je otkrila da je odluka bila izrazito teška, ali nužna. "Bila je to jedna od najtežih odluka koje sam ikad donela. Znala sam da bi Brus hteo da naše devojčice odrastaju u domu prilagođenom njihovim potrebama, a ne njegovim", rekla je.

TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume Izvor: Kurir televizija