Slušaj vest

U periodu od 27. avgusta do 6. septembra na Filmskom festivalu u Veneciji  biće predstavljena smotra filmova, ali kao i svake godine, najviše pažnje privlače toalete poznatih na crvenom tepihu. Među brojnim zvezdama pojavila se i Paris Džekson i usmerila svu pažnju na sebe.

Ovako je izgledala Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji:

Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Alberto Terenghi/Pool Photo Events 06 / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Za premijeru filma „Frankenštajn“ odabrala je dugu crnu kožnu haljinu sa dubokim dekolteom, kroz koji su se videli istetovirani simboli čakri. Kombinaciju je upotpunila dugim crnim rukavicama i detaljima od perja, a njen modni izbor teško da je mogao biti prikladniji za temu samog filma.

Horor epopeja u gotskom stilu donosi novu viziju Frankenštajna

U filmu snimljenom u gotskom horor tonu, zvezda serija „Euforija“ i „Saltburn“ Džejkob Elordi preuzima ulogu legendarnog Monstruma, oživljenog u smeloj reinterpretaciji klasika Meri Šeli.

Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji
Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

U trejleru objavljenom ranije ovog leta, Elordi — visok čak 196 cm — pojavljuje se kao zastrašujuće stvorenje u jezivoj sceni eksperimenta oživljavanja doktora Viktora Frankenštajna, kojeg tumači Oskar Ajzak.

Dok se prizor odigrava, u naraciji se čuje Frankenštajnova rečenica:
"U traženju života… stvorio sam smrt.“

Ne propustitePop kulturaGlumica zaboravila da je udata, pa sočno poljubila u usta kolegu na crvenom tepihu: Šok video kruži internetom, fanovi gledaju u neverici (VIDEO)
Ema Stoun na Filmskom festivalu u Veneciji
KulturaNakon tužbi za zlostavljanje, sarađuje sa Rusom koji je optužen za prevaru: Glumac šokirao sve pojavom na filmskom festivalu
Kevin Spejsi u Veneciji
Pop kulturaDok Amal nije gledala, Kluni uhvatio kolegu za zadnjicu: Fotografi snimili šok prizor u Veneciji
Džordž Kluni
Pop kulturaOne su zvezde crvenog tepiha u Veneciji: Ema Stoun u Luj Vitonu privukla sve poglede, a onda su se pojavili Amal i Džordž Kluni i niko im nije bio ravan
Venecija film festival 2025

STARS EP540 Izvor: kurir tv