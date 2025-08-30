Vamp izdanje Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji: Dubok dekolte pokazao bujne obline, svi su gledali u njene tetovaže
U periodu od 27. avgusta do 6. septembra na Filmskom festivalu u Veneciji biće predstavljena smotra filmova, ali kao i svake godine, najviše pažnje privlače toalete poznatih na crvenom tepihu. Među brojnim zvezdama pojavila se i Paris Džekson i usmerila svu pažnju na sebe.
Ovako je izgledala Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji:
Za premijeru filma „Frankenštajn“ odabrala je dugu crnu kožnu haljinu sa dubokim dekolteom, kroz koji su se videli istetovirani simboli čakri. Kombinaciju je upotpunila dugim crnim rukavicama i detaljima od perja, a njen modni izbor teško da je mogao biti prikladniji za temu samog filma.
Horor epopeja u gotskom stilu donosi novu viziju Frankenštajna
U filmu snimljenom u gotskom horor tonu, zvezda serija „Euforija“ i „Saltburn“ Džejkob Elordi preuzima ulogu legendarnog Monstruma, oživljenog u smeloj reinterpretaciji klasika Meri Šeli.
U trejleru objavljenom ranije ovog leta, Elordi — visok čak 196 cm — pojavljuje se kao zastrašujuće stvorenje u jezivoj sceni eksperimenta oživljavanja doktora Viktora Frankenštajna, kojeg tumači Oskar Ajzak.
Dok se prizor odigrava, u naraciji se čuje Frankenštajnova rečenica:
"U traženju života… stvorio sam smrt.“