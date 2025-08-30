Obratite danas pažnju na rokove za završetak posla jer postoji mogućnost da zbog nepredviđenih okolnosti dođe do probijanja roka. Ovaj dan će vam done... Vidi više

Nepredviđeni tok razgovora na poslu doneće vam iznenađenje i preokret u planovima. Primenite rezervni plan. Novo poznanstvo vam zadaje glavobolju, jer... Vidi više

Vešto balansirajte u rukovanju novcem. S jedne strane neočekivan dobitak, s druge strane izdatak. Mnogo prilika za flert, ali vi kao da niste spremni ... Vidi više

Nezaposlenim Rakovima danas predstoji sastanak s veoma važnom i uticajnom osobom. Potrudite se da ostavite utisak. Ovaj dan obeležiće kratkotrajna des... Vidi više

Odličan trenutak da se dogovorite o novim investicijama. Oslanjajte se na svoju intuiciju jer ćete tako doneti bolje odluke. Osoba koju ste nedavno up... Vidi više

Važno je da se potrudite da na sastanku sa saradnicima ostavite što bolji utisak. Govorničkim veštinama ostvarujete uspeh. Početak veze sa osobom koju... Vidi više

Ako želite da promenite nešto u radnim uslovima ili da pređete na bolje radno mesto, sada to učinite jer će vam poći za rukom. Intenzivne emocije izme... Vidi više

Uspeh ćete danas postići ako se bavite uslužnim delatnostima ili vaš posao obuhvata komunikaciju i rad s klijentima. Situacija između vas i partnera p... Vidi više

Vesti o novinama koje će biti uvedene u poslovanje. Reorganizacija će vam doneti napredak na poslu. Danas ćete s partnerom postići dogovor o zajedničk... Vidi više

Pazite se konkurencije, neko od kolega gradi rivalski odnos prema vama i spreman je da vas ugrozi na stečenoj poziciji. Osećate da vas ukućani ne shva... Vidi više