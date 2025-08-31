Objavljena lista najzgodnijih glumaca iznad 50 godina: Nikad ne biste pogodili ko je na prvom mestu (FOTO)
AARP je objavio listu ''Najzgodnijih muškaraca preko 50", a ovi lepotani su dospeli u top 10.
U svom najnovijem izdanju, AARP — organizacija poznata po promovisanju životne snage i vitalnosti zrelog životnog doba — objavila je prvu zvaničnu listu ''Hottest Actors Over 50'' (''Najzgodnijih glumaca preko 50 godina'').
Među brojni šarmantnim glumcima pobedu je odneo 52-godišnji Idris Elba.
U galeriji pogledajte fotografije idrisa Elbe, koji je proglašen najzgodnijim glumcem koji ima više od 50 godina:
Drugo mesto osvojio je sve popularniji Pedro Paskal, koji je proteklih meseci postao jedan od najtraženijih glumaca današnjice.
U galeriji pogledajte fotografije Pedra Paskala:
Treće mesto pripalo je 54-godišnjem Noi Vajliju, koji je poznat po ulozi dr Džona Kartera u ''Urgentnom centru''.
A ko je još dospeo u top 10 pogledajte u nastavku.
1. Idris Elba
2. Pedro Paskal
3. Noa Vajli
4. Džordž Kluni
5. Denzel Vošington
6. Bred Pit
7. Danijel Krejg
8. Patrik Dempsi
9. Dvejn Džonson
10. Kijanu Rivs
Inače, Kijanu Rivs je prošle godine boravio u Srbiji, gde je nastupio na kragujevačkom Arsenal festu, kao gitarista benda „Dogstar“, kada je oduševio publiku.
