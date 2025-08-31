Slušaj vest

AARP je objavio listu ''Najzgodnijih muškaraca preko 50", a ovi lepotani su dospeli u top 10.

U svom najnovijem izdanju, AARP — organizacija poznata po promovisanju životne snage i vitalnosti zrelog životnog doba — objavila je prvu zvaničnu listu ''Hottest Actors Over 50'' (''Najzgodnijih glumaca preko 50 godina'').

Među brojni šarmantnim glumcima pobedu je odneo 52-godišnji Idris Elba.

U galeriji pogledajte fotografije idrisa Elbe, koji je proglašen najzgodnijim glumcem koji ima više od 50 godina:

1/7 Vidi galeriju Idris Elba proglašen za najzgodnijeg glumca koji ima više od 50 godina Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Drugo mesto osvojio je sve popularniji Pedro Paskal, koji je proteklih meseci postao jedan od najtraženijih glumaca današnjice.

U galeriji pogledajte fotografije Pedra Paskala:

1/7 Vidi galeriju Pedro Paskal Foto: CraSH / Zuma Press / Profimedia, Justin Goff / Goff Photos / Profimedia, Barry King / Alamy / Profimedia

Treće mesto pripalo je 54-godišnjem Noi Vajliju, koji je poznat po ulozi dr Džona Kartera u ''Urgentnom centru''.

A ko je još dospeo u top 10 pogledajte u nastavku.

1. Idris Elba

Idris Elba Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia



2. Pedro Paskal

Pedro Paskal, 78. kanski festival Foto: DGP/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia



3. Noa Vajli

Noa Vajli Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia



4. Džordž Kluni

Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia



5. Denzel Vošington

Foto: Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

6. Bred Pit

Bred Pit Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia



7. Danijel Krejg

Danijel Krejg Foto: Profimedia

8. Patrik Dempsi

Patrik Dempsi Foto: Luca Carlino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia



9. Dvejn Džonson

Dvejn Džonson Foto: NBC



10. Kijanu Rivs

Kijanu Rivs Foto: AP Jordan Strauss

Inače, Kijanu Rivs je prošle godine boravio u Srbiji, gde je nastupio na kragujevačkom Arsenal festu, kao gitarista benda „Dogstar“, kada je oduševio publiku.

Video: Glumac Milan Pajić proslavio 40. rođendan