U ovoj haljini je sahranjena princeza Dajana: Svi su bili protiv tog izbora, Čarlsu se "prevrnuo želudac" kad ju je video
Na današnji dan pre 28 godina preminula je Dajana, omiljena princeza svih vremena, što je očekivano podstaklo istraživanje zanimljivih detalja iz njenog života. Jedno od najčešće postavljanih pitanja bilo je: U čemu je sahranjena princeza Dajana?
U galeriji pogledajte fotografije s mesta nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana:
Upravo se ta informacija godinama krila od javnosti i tek se relativno nedavno saznalo u kojoj je toaleti sahranjena, kao i ko je dizajner haljine. Prema dostupnim informacijama, Dajana je toaletu odabrala sama neposredno pre smrti, a reč je o modelu koji joj je bio jedan od omiljenih.
Crna koktel haljina srednje dužine s dugim rukavima bila je gotovo Dajanin zaštitni znak, a upravo je u njoj i sahranjena. Kreirala ju je Ketrin Voker, princezina omiljena dizajnerka.
Iako fotografije toalete nema na internetu, šuška se da je vrlo slična "osvetničkoj haljini" koju je nosila kada je otkriveno da je Čarls vara. Upravo se iz tog razloga šuškalo da se njenom bivšem suprugu "i na sahrani prevrnuo želudac", jer ga je i tada podsetila na sve što joj je učinio.
Inače, na sahrani su bili Čarls, njeni sinovi, majka, braća i sestre, bliski prijatelji i sveštenik. U rukama je držala krunicu, poklon koji je dobila od Majke Tereze, koja je umrla iste nedelje kad i Dajana. Njen grob nalazi se na ostrvu u sklopu imanja Althorp Park, koje pripada porodici Spenser.
(Kurir.rs/ Story.hr)
Video: Princ Čarls i princeza Dajana