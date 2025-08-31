Slušaj vest

Kim Novak, ime koje je sinonim za glamur, sofisticiranost i filmsku magiju, ponovo je na crvenom tepihu, i to u 92. godini. Njena pojava na 82. izdanju venecijanskog filmskog festivala dokazala je da istinska elegancija ne poznaje granice vremena, ali i da je moć ličnosti ono što ostaje dugo nakon što reflektori zamru.

Deset godina tišine

Prošlo je više od deset godina otkako je Kim Novak odlučila da napusti Holivud i svet reflektora. Tada je mnogima izgledalo kao kraj jedne ere, ali sada je ponovo pokazala da je pravo vreme za legendu kad ona to želi.

Kim Novak na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Alessandro Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njena pojava izazvala je eksploziju divljenja i nostalgije. Na crvenom tepihu u Veneciji, oči fotografa, kritičara i fanova bile su uprte u nju, ne zbog skandala ili glamuroznih ekscesa, već zbog jednostavne, gotovo nadrealne kombinacije gracioznosti, stila i vitalnosti.

Publika je gotovo zapanjena: mnogi komentari na društvenim mrežama podsećali su na pitanje koje su svi postavljali tih dana u Veneciji - "Šta nije u redu sa modom ovog festivala?", jer, dok su drugi izgledali zbunjeno, konfuzno i često očajno, Kim Novak je blistala u svakom kadru, kao da je sama definicija sofisticiranog stila.

Kim Novak na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Simone Comi / Zuma Press / Profimedia

Zlatni lav i dokumentarni film, oda karijeri

Na festivalu će Novak primiti Zlatnog lava za životno delo, priznanje koje je dugo čekala. Istovremeno, premijerno će biti prikazandokumentarni film "Kim Novak’s Vertigo", delo koje je njena dugogodišnja menadžerka Su Kameron pratila godinama.

Film je sniman u njenoj kući u Oregonu i otkriva intimne detalje: izazove iz detinjstva, privatne borbe, trenutke inspiracije, ali i umetničku stranu Kim Novak – kao slikarke i pesnikinje. Publika će prvi put videti Kim ne samo kroz prizmu filmskog glamura, već i kroz stvarni život, gde hrabrost, sloboda i kreativnost čine okosnicu njenog identiteta.

U galeriji pogledajte kako je Kim Novak izgledala u mladosti:

1/7 Vidi galeriju Kim Novak Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, COLUMBIA / AFP / Profimedia

Moda koja zbunjuje, ali oduševljava

Venecijanska publika je ove godine posebno kritički gledala modne izbore zvezda – mnogi su izgledali neskladno i neorganizovano. Ipak, Kim Novak je dokazala da stil nije pitanje trendova već unutrašnje sigurnosti i znanja kako nositi eleganciju. Njena haljina, besprekorna frizura i stav koji odaje dostojanstvo, sve je to činilo kontrast s opštim modnim "haosom" festivala.

Dok su mnogi modni kritičari izražavali zbunjenost nad festivalom, Novak je bila centralna tačka divljenja. Njena pojava bila je kao podsetnik da je prava elegancija uvek u harmoniji sa samopouzdanjem i individualnošću, a ne u slepom praćenju trendova.

Kim Novak u mladosti Foto: Alfred J. Hitchock Productions / AFP / Profimedia

Holivud, sloboda i umetnost

Kim Novak je Holivud napustila pre deset godina, ali ne iz poraza. Naprotiv, odlazak je bio čin slobode i preživljavanja, a život na selu u Oregonu pružio joj je mir, kreativnost i autentičnost. Tamo je usavršavala slikarstvo, pisala poeziju i negovala privatni život, pokazujući da je moć ličnosti jača od svakog filmskog glamura.

Njena karijera ostaje inspiracija: bila je prva žena 1958. godine koja je osnovala sopstvenu produkcijsku kuću, boreći se za kontrolu nad karijerom i poštene ugovore u industriji. Njena borba za nezavisnost i umetničku slobodu i danas inspiriše nove generacije glumica.

Kim Novak u mladosti Foto: Profimedia

Nasleđe koje traje

Legendarni nastup u "Vertigu" sa Džimijem Stjuartom ostao je deo filmske istorije, ali Kim Novak je mnogo više od svojih uloga. Ona je simbol hrabrosti, nezavisnosti i stila koji nadilazi godine. Zlatni lav, dokumentarni film i divljenje publike potvrđuju njeno mesto kao trajne ikone: ne samo holivudske, već umetničke, kulturne i estetske.

Ovaj povratak na crveni tepih nije samo povratak u javni život, to je slavlje života, umetnosti i stila, u kojem Kim Novak ponovo podseća svet da istinska legenda nikada ne zastareva.

