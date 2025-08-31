Slušaj vest

Grčki reditelj Jorgos Lantimos i glumica Ema Stoun stigli su u četvrtak na Filmski festival u Veneciji i predstavili svoju najnoviju saradnju "Bugonia", kao deo glavne festivalske konkurencije.

Film, koji je, kako je Lantimos rekao novinarima, osvrt na ono što se "sada događa" u društvu, dobio je ovacije od 6 minuta i 50 sekundi u Sala Grande. Stoun u filmu glumi s Džesijem Plemonsom, Ejdanom Delbisom, Stavrosom Halkiasom i Ališom Silverston.

Venecija film festival 2025 Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Objavljen trejler

"Bugonia" je naučnofantastična crna komedija nastala kao engleski rimejk južnokorejskog klasika "Save the Green Planet!" iz 2003. godine.

Radnja filma prati Mišel Fuler (Ema Stoun), moćnu direktorku velike korporacije koju otmu dvojica muškaraca opsednutih teorijama zavere: Tedi (Džesi Plemons) i Don (Ejdan Delbis). Oni veruju da Mišel nije ljudsko biće, već vanzemaljac čija je misija da uništi Zemlju.

Ubrzo nakon otmice Mišel se budi obrijane glave, a Tedi joj objašnjava da je kosa uništena kako bi joj se onemogućilo "kontaktiranje s njenim svemirskim brodom". U jednom trenutku ona pokušava da objasni svojim otmičarima da njen nestanak ne može da prođe nezapaženo.

Uprkos njenim upozorenjima, Tedi je uveren da Mišel predstavlja pretnju čovečanstvu, te je odlučan u svojoj misiji. Trejler se završava napetom scenom za stolom u kojoj Mišel i Tedi ulaze u verbalni duel koji eskalira u fizički sukob.

Na Rotten Tomatoes-u ima 100%

Stigle su kritike onih koji su među prvima pogledali film. Ocena kritičara na Rotten Tomatoes-u za sada iznosi maksimalnih 100%.

"Ova prijatno luda komedija-drama bez sumnje će zadovoljiti ljubitelje Lantimosovog neobičnog pogleda na svet oko nas", piše Džejms Motram za Radio Times.

Ema Stoun na Filmskom festivalu u Veneciji 2025. Foto: Mark Cape / Zuma Press / Profimedia

"Lantimos vešto iskorišćava maksimalnu komičnu napetost... Stounei Plemons pokazuju se idealnim suučesnicima, s pažljivo uravnoteženim izvedbama u kojima se izmenjuju kao heroji i negativci, a da nikada ne unište u potpunosti naše simpatije niti ih u potpunosti osvoje", piše Robi Kolin za Daily Telegraph.

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

"'Bugonia' nipošto nije Lantimosov najbolji rad, ali izgleda spektakularno", kaže Dejvid Runi iz The Hollywood Reportera.

Pit Hamond iz Deadline-a nazvao je "Bugoniju" "vrtoglavom, ludačkom pričom koja se svrstava uz rame najboljih filmova ovog reditelja".

Ema Stoun, zvezda filma, već je osvojila Oskare za uloge u filmovima "La La Land" i "Poor Things", pa se mnogi pitaju hoće li joj "Bugonia" doneti i treći Oskar.

