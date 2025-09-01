Da li se sećate Dragane Atlije, prve pratilje na izboru za Mis Srbije 2008. godine, koja je našu zemlju predstavljala na izboru za Miss Universe 2009. na Bahamima?

Manekenka Dragana Atlija je na takmičenju za za Mis Srbije 2008. izabrana za prvu pratilju, a titulu najlepše tada je osvojila Nevena Lipovac. Budući da je završila na drugom mestu, ona je Srbiju predstavljala na izboru za Miss Universe 2009. u Nasau - glavnom gradu Bahama.

"Svoj boravak na Bahamima planiram da maksimalno iskoristim u pripremama za takmičenje, kao i u druženju sa ostalim takmičarkama. Ovo je veliki izazov za svaku devojku, a ja se nadam najboljem plasmanu. Tema kostima koji ću nositi je žito, kao žitna polja Vojvodine koja simbolizuju slobodu, prostranstvo, plodnost”, rekla je tada pred put Dragana Atlija.

Dragana je osvojila 2008. godine i titulu "Mis bikini šarm" na Miss Body Beautiful.

Lepa Srkpinja rođena je 1983. u Kninu, a odrasla je u Beogradu. Studirala je R&B college international, što je zapravo visoka škola za ekonomiju i upravu, kao i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK.

Govori engleski i španski jezik, u međuvremenu je dobila FSAF licencu za instruktora fitnesa.

Zanimljivo je da je bila bliska i sa čuvenim modnim kreatorom Robertom Kavalijem, o čemu svedoči i jedna fotografija koja se može videti na njenom Fejsbuk profilu.

Nakon manekenske karijere, oprobala se i kao glumica. Svojom lepotom očarala je i strane producente i pojavila se u čak četiri filmska ostvarenja koja su se snimala 2014. U pitanju su film "Everly", "The November Man, "Ironclad: Battle for Blood i akcionoj drami "Tri dana za ubistvo", u kojem je igrala teniserku.

Najveću pažnju privukla je 2016. u filmu "Na mlečnom putu" reditelja Emira Kusturice,u kojem je bila dublerka slavne italijanske dive Monike Beluči. Ovo filmsko ostvarenje koje je snimano na nekoliko lokacija u BiH i Srbiji nagrađeno je i na Filmskom festivalu u Veneciji.

Iz produkcije su tada govorili da sve ono što Monika ne može kad su u pitanju borbe i neki akrobatski pokreti koji zahtevaju veliku pokretljivost i gipkost tela – završavala je Dragana Atlija.

Dobila je pohvale da je veoma kooperativna i spremna da uči i da uspeva da uskladi te obaveze sa snimanjem filma "Everly".

Dragana Atlija se poslednjih godina ne pojavljuje u javnosti, povremeno je gostovala u prilozima na kojima je promovisala vežbanje i zdrav život. Pojedine teretane i blogovi s ponosom su isticali to što u njihovom videu baš Dragana pokazuje šta je najbolje za noge, trbušnjake.

Na Instagramu nije baš aktivna. Ali, zato se na Fejsbuku pre nekoliko godina pohvalila novim projektom, istakavši da je ponosna što je deo ekipe filma "Mayham".

