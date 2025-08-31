Slušaj vest

Kevin Kostner navodno se "ležerno" zabavlja s Keli Nunan Gors, bivšom suprugom milijardera Aleka Gorsa, gotovo dve godine nakon burnog razvoda od Kristin Baumgartner, a izvori pritom ističu kako odnos zasad nije ozbiljan zbog udaljenosti i zauzetih rasporeda. Prema navodima upućenih, Kostner i Nunan Gors povezani su preko zajedničkih prijatelja, često borave u Aspenu i nedavno su proveli vreme zajedno u Koloradu.

Ležerna veza

Us Weekly piše da se glumac i rediteljka i autorka Keli Nunan Gors za sada viđaju "ležerno", a da ih je spojio krug zajedničkih prijatelja; dodatno se ističe kako žive na oko 160 km udaljenosti, pa se odnos trenutno razvija bez pritiska i u skladu s rasporedima.

Vest o novoj ljubavi dolazi gotovo dve godine nakon što je sedamdesetogodišnji glumac, zvezda "Telohranitelj" i "Jeloustoun", okončao zahtevan razvod s drugom suprugom Kristin Baumgartner, o čemu je objavljena zajednička izjava da su sporazumno rešili sva pitanja u postupku. Premda potpuni detalji nagodbe nisu javno poznati, ranije je navedeno da je Baumgartner primila više od onoga što je bilo predviđeno predbračnim ugovorom, te da je Kostneru određeno plaćanje mesečne alimentacije u iznosu većem od 63.000 američkih dolara.

Ljubav nakon razvoda

Kristin Baumgartner u međuvremenu je nastavila vezu s Džošom Konorom. Kevin Kostner s Kristinom Baumgartner ima troje dece: sinove Kejdena (18) i Hejesa (16) i ćerku Grejs (15), dok iz prvog braka sa Sindi Silvom ima ćerke Eni (41) i Lili (39) i sina Džoa (37), a sa Bridžet Runi sina Lijama (28).

Keli Nunan Gors (46) udala se 2016. za Aleka Gorsa (72), a u decembru 2024. objavljeno je da prolaze kroz razvod. Iz tog braka imaju ćerku Rajli, staru šest godina.

Izvori napominju da se Kostner i Nunan Gors viđaju "kad mogu", često borave u Aspenu i da dele slične krugove prijatelja, dok se trenutno fokusiraju na upoznavanje i prirodan, nenametljiv ritam. "People" pritom navodi kako Keli Nunan Gors Kostnera smatra "divnim i zanimljivim", ali da joj izlasci nisu prioritet nakon izazovne godine, te da su joj prioriteti ćerku i zdravlje.

