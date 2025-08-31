Slušaj vest

Život princeze Dajane tragično je okončan nakon kobne saobraćajne nesreće u Parizu 31. avgusta 1997. godine, a njen grob sakriven je od očiju javnosti. Omiljena članica kraljevske porodice sahranjena je na Eltropu, imanju porodice Spenser, a njena večna kuća smeštena je na ostrvu u središtu jezera. Posete njenom grobu su zabranjene, ali to malo ostrvo može da se vidi iz daljine. Na putu do jezera raste 36 hrastova, od kojih svaki predstavlja godinu Dajaninog života.

Posetioci Eltrop parka mogu da odaju počast princezi Dajani na spomen-mestu Foto: Profimedia

Posetioci Eltrop parka mogu da joj odaju počast na spomen-mestu na kojem se nalazi bela urna koja svetli među bujnim zelenilom i u hramu posvećenom Dajani na obali jezera tokom leta, kada je otvoreno za posetioce.

Na hramu se nalazi Dajanina crna silueta i jedan od njenih najčuvenijih citata: "Ništa me više ne usrećuje od pokušaja da pomognem najugroženijim ljudima u društvu. To je cilj i bitan deo mog života. Neka vrsta sudbine. Ko je u nevolji, može da me pozove. Dotrčaću gde god on bio".

Spomen-mesto princeze Dajane Foto: Katie Stewart / Alamy / Alamy / Profimedia

Princeza Dajana sahranjena je 6. septembra 1997. godine. Trebalo je da njena večna kuća bude u porodičnoj grobnici lokalne crkve u Grejt Brajtonu, ali njen brat Čarls Spenser bio je zabrinut oko toga da njen grob ne postane prevelika atrakcija.

Četiri pokušaja provale u grob

On je takođe bio zabrinut za bezbednost i želeo je da njegova sestra bude sahranjena na mestu gde bi o njenom grobu moglo adekvatno da se brine i gde bi njeni sinovi, prinčevi Hari i Vilijam, mogli nesmetano da ga posećuju.

U galeriji pogledajte fotografije s mesta nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana:

Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Iako je Dajanin grob skrivan od javnosti, niti može da se fotografiše, njen brat je otkrio da je do 2017. godine četiri puta bio na meti pljačkaša.

"Imali smo četiri pokušaja provale u njen grob u poslednjih 20 godina. Jako mi je drago što smo ih sve sprečili", kazao je Čarls za BBC-jev Radio 4. On nije otkrio detalje zločina, ali je rekao da se radilo o "čudnim ljudima" i da je Eltrop "najsigurnije mesto" za Dajanin grob.

Grob princeze Dajane skriven je od očiju javnosti Foto: Brian Purdy / Alamy / Profimedia

Princeza Dajana je važila kao "princeza naroda" i bila neprežaljena ikona 20. veka. Imala je samo 20 godina kada se na glamuroznoj ceremoniji udala za princa Čarlsa, 29. jula 1981. godine. Gotovo milijarda televizijskih gledatelja u 74 zemlje gledala je njihovo venčanje.

Uprkos idili kakva se prikazivala po medijima, njihov brak bio je daleko od toga. Dajana i Čarls nakon četiri godine razdvojenosti zvanično su se razveli 28. avgusta 1996. godine.

Princeza Dajana je bila Dior muza i često je nosila Lejdi Dajana torbu Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dajanu su danonoćno pratili paparaci, koji su je i koštali života. Poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći bežeći od njih u Parizu.

Video: Princ Čarls i princeza Dajana