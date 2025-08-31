Slušaj vest

Eliza i Amelija Spenser, bratanice princeze Dajane, pojavile su se na Filmskom festivalu u Veneciji i sve oduševile elegantnim izdanjem. Prirustvovale su premijeri filma "Posle love", u kojem glavnu ulogu tumači Džulija Roberts.

Ove dame kao i uvek, pokazale su neprikosnoveni modni stil koji su očito nasledile od nikad prežaljenje Lejdi Di. Dugačke haljine i efektan nakit bili su sjajna kombinacija, a dugi prorezi na haljinama pokazali su njihove manekenske građe. Ispod providnog tila oslikavao se i donji veš što je dodatno privuklo šažnju.

Frizure su im bile identične, skupljene u punđe. Diskretna šminka posebno je naglasila njihovu prirodnu lepotu.

Ovako su izgledale bliznakinje Spenser u Veneciji:

Ko su čuvene bliznakinje Spenser

Kada su se ove dve dame rodile, njihovim roditeljima rečeno je da nisu identične bliznakinje. Dvojajčani blizanci, što se verovalo da one jesu, nisu identični i dele 50 odsto genetskog materijala, baš kao i "obična" braća i sestre. Mogu biti istog ili različitog pola i ne moraju da budu slika i prilika onog drugog. Kod jednojajčanih blizanaca gotovo da ne postoji nikakva vizuelna razlika. One su rešile da urade DNK test i provere koliko zapravo sličnosti među njima ima. Rezultati koje su dobile potvrdili su ono u šta su isprava i sumnjale. Pošto su uradile "23andMe" test, koji važi za najprecizniji, bratanice princeze Dajane dobile su potvrdu da su bile u pravu. Kako su izjavile za magazin "Tatler", oduvek su znale da su identične bliznakinje, iako su ih celog života ubeđivali u suprotno.

– Dešava nam se da mislimo isto, da se osećamo isto, da jedna drugoj završavamo rečenice... Jači dokaz od toga ne postoji – kažu ove dame iz visokog društva.

Amelija i Eliza imaju dve godine stariju sestru Kiti Spenser, koja se, kao i one, bave modelingom, kao i mlađeg brata Luisa. Njihova majka je nekadašnja manekenka Viktorija Ejtken.