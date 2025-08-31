Slušaj vest

Nika Fehmiu, ćerka slavnog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, stala je na „ludi kamen“ i uplovila u bračne vode. Njeno venčanje bilo je prava bajka, a po osmesima mladenaca jasno je da su ovaj poseban dan dočekali u ogromnoj sreći i ljubavi.

Proslava je bila upriličena u romantičnom okruženju, a gosti su mogli da uživaju u toploj i radosnoj atmosferi. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci, a jedan posebno je privukao pažnju – trenutak iz automobila, kada su mladenci mašući kroz prozor pokazali koliko su srećni i zadovoljni.

Ovako je izgledalo venčanje Nike Fehmiu:

1/4 Vidi galeriju Venčanje Nike Fehmiju Foto: Instagram

Snežana i Uliks nisu skrivali emocije, sve dragocene trenutke ponosno su delili, ne krijući koliko su presrećni zbog ćerkine velike životne odluke. Njihova radost i toplina dodatno su ulepšali ovo slavlje.

Nika je zasenila sve svojom pojavom, izabrala je elegantnu venčanicu koja je isticala njenu prirodnu lepotu, dok je kosu vezala u jednostavnu, ali sofisticiranu frizuru. Mladoženja se odlučio za sivu kombinaciju, u kojoj je izgledao otmeno i moderno.

Ko je Nika Fehmiu

Nika Fehmiu ima 29 godina, rođena je i živela nekoliko godina u Njujorku i važi za pravu lepoticu, a mnogi kažu da je pokupila najbolje od oba roditelja.

Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku - Branku Petrić iBekima Fehmiua. Nika Fehmiu završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji.

Nika danas izgleda prelepo, a fotografiju sa letovanja objavila je njena majka Snežana ponosno pokazujući kako uživa sa mezimicom.

Nika sa roditeljima i bakom, glumicom Brankom Petrić Foto: Nemanja Nikolić

Prekinula porodičnu tradiciju

Nika se poput svojih roditelja, a potom bake i deke nije oprobala kao glumica. Snežanina mezimica, piše scenarija i režira kratke filmove u Njujorku, a uz to je radila i kao modni fotograf i asistent urednika na više različitih projekata kako u Srbiji, tako i u Njujorku.

(Kurir.rs/Blic)