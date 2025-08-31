Slušaj vest

Brat princeze Dajane, Čarls Spenser, dirljivo se prisetio svoje sestre na godišnjicu njene smrti.

Naime, on je danas podelio na Instagramu fotografiju cveća koje je lično odabrao i poneo na mesto Dajaninog večnog počinka, na ostrvu u sklopu porodičnog imanja Althorp.

„Cveće koje smo jutros ubrali iz bašte Althorpa za Ostrvo“, napisao je u emotivnom opisu objave. „Oduvek nemoguć dan“, dodao je, naglašavajući koliko je bol još uvek živ i posle skoro tri decenije.

Princeza Dajana - bista u njenu čast Foto: Profimedia

Na fotografiji se vidi raskošni buket belih i ružičastih ruža, položen u čast voljene princeze. Uz njega, Čarls je podelio i snimak spokojnog ostrva na kojem Dajana počiva, skrivenog u tišini Althorpovih vrtova u Northemptonširu.

Tragičan kraj voljene princeze

Princeza Dajana izgubila je život 31. avgusta 1997. godine u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Parizu. U automobilu sa njom nalazili su se njen partner Dodi Al Fayed i vozač Henri Paul, koji su takođe poginuli. Vest o njenoj smrti potresla je ceo svet, a posebno princa Vilijama, tada petnaestogodišnjaka, i dvanaestogodišnjeg princa Harija, koje je delila sa kraljem Čarlsom, nekadašnjim princom od Velsa.

Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Večni mir na ostrvu u Althorp imanju

Odluku o Dajaninom poslednjem počivalištu doneo je njen brat Čarls Spenser. Umesto tradicionalne kraljevske grobnice, želeo je da princeza počiva u miru daleko od očiju javnosti. Zato je sahranjena na osamljenom, privatnom ostrvu u okviru „Pleasure Gardens“ na imanju Althorp, mestu poznatom i kao Oval Lake Grave. Okružena vodom, zelenilom i spokojem, Dajana je pronašla večni mir u tišini porodičnog imanju.

