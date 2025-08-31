Brat princeze Dajane posetio je njen grob pa objavio emotivnu fotografiju
Brat princeze Dajane, Čarls Spenser, dirljivo se prisetio svoje sestre na godišnjicu njene smrti.
Naime, on je danas podelio na Instagramu fotografiju cveća koje je lično odabrao i poneo na mesto Dajaninog večnog počinka, na ostrvu u sklopu porodičnog imanja Althorp.
„Cveće koje smo jutros ubrali iz bašte Althorpa za Ostrvo“, napisao je u emotivnom opisu objave. „Oduvek nemoguć dan“, dodao je, naglašavajući koliko je bol još uvek živ i posle skoro tri decenije.
Na fotografiji se vidi raskošni buket belih i ružičastih ruža, položen u čast voljene princeze. Uz njega, Čarls je podelio i snimak spokojnog ostrva na kojem Dajana počiva, skrivenog u tišini Althorpovih vrtova u Northemptonširu.
Tragičan kraj voljene princeze
Princeza Dajana izgubila je život 31. avgusta 1997. godine u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Parizu. U automobilu sa njom nalazili su se njen partner Dodi Al Fayed i vozač Henri Paul, koji su takođe poginuli. Vest o njenoj smrti potresla je ceo svet, a posebno princa Vilijama, tada petnaestogodišnjaka, i dvanaestogodišnjeg princa Harija, koje je delila sa kraljem Čarlsom, nekadašnjim princom od Velsa.
Večni mir na ostrvu u Althorp imanju
Odluku o Dajaninom poslednjem počivalištu doneo je njen brat Čarls Spenser. Umesto tradicionalne kraljevske grobnice, želeo je da princeza počiva u miru daleko od očiju javnosti. Zato je sahranjena na osamljenom, privatnom ostrvu u okviru „Pleasure Gardens“ na imanju Althorp, mestu poznatom i kao Oval Lake Grave. Okružena vodom, zelenilom i spokojem, Dajana je pronašla večni mir u tišini porodičnog imanju.