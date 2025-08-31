Slušaj vest

Jedna od najzgodnijih srpskih glumica Isidora Građanin poslednje dane avgusta provodi na letovanju kako bi napunila baterije za nove poslovne izazove.

Crna Gora je njena odabrana destinacija, a kadrove sa putovanja podelila je i sa svojim fanovima na društvenim mrežama. Naime, ona je sa njoj bitnim ljudima otputovala u Budvu.

Ona je je pokazala kako uživa na jahti, a crveni bikini koji je odabrala mamio je poglede. Mnogi su se složili da Isidora nikada bolje nije izgledala te su usledile salve komplimenata.

Isidora Građanin srpska je glumica. Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi Srđana Karanovića. Glumila je u brojnim popularnim domaćim ostvarenjima poput "Južnog vetra", "Kalkanskih krugova2", "Ubice mog oca", "Sinđelići"..