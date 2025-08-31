Slušaj vest

Američka glumica Indija Mur privukla je ogromnu pažnju na fotografisanju za film "Father Mother Sister Brother" na 82. Venecijanskom filmskom festivalu, pojavivši se u smeloj, ali besprekorno elegantnoj kreaciji.

Indija Mur Foto: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Mur je nosila dugu, pripijenu haljinu u toplim braon tonovima, izrađenu od providnog materijala sa dugim rukavima koji su blago svetlucali na reflektorima. Minimalistički kroj bez dekoltea i ukrasa naglasio je njenu figuru i dao haljini spoj sofisticiranosti i zavodljivosti.

Indija Mur Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Umesto brushaltera, glumica se odlučila samo za diskretne trake koje su haljinu držale na mestu, pokazujući da hrabrost u modi ne mora da znači gubitak ukusa. Efekat je bio besprekoran – provokativan, ali ni u jednom trenutku vulgaran.

Indija Mur Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia

Glumica Indija Mur još jednom je potvrdila status jedne od najsmelijih i najsuptilnijih modnih ikona današnjice. Njen izbor garderobe u Veneciji pokazao je da prava moda počiva na samopouzdanju, minimalizmu i sposobnosti da se u isto vreme bude i elegantan i beskompromisno originalan.