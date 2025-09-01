Slušaj vest

Kelsi Li Bejtmen, učesnica rijalitija "Rock of Love", gde se takmičila da osvoji srce Breta Majklsa, umrla je u 39. godini. Njena porodica je za TMZ izjavila da je Kelsi preminula iznenada, ali nisu otkriveni uzrok niti tačan datum smrti.

Bejtmen, rodom iz Jute, imala je samo 21 godinu kada se 2009. pojavila u trećoj i poslednjoj sezoni rijalitija "Rock of Love Bus with Bret Michaels", gde se zajedno sa još 22 devojke borila za naklonost frontmena benda Poison, Breta Majklsa.

Tokom sedme epizode, Kelsi se previše napila zajedno sa takmičarkama Ferom Sinkler i Ešli Klarič, što je dovelo do jednog od najzapaženijih trenutaka sezone.

Kelsi Li Bejtmen je iznenada preminula u 39. godini Foto: Printscreen/ Youtube

„Završila sam ležeći na ležećem policajcu i ridala, ali znate šta? Ovde sam i spremna sam da čujem šta god Bret ima da mi kaže“, rekla je tada u ispovesti pred kamerama.

„Ali mislim, hej, ne mogu biti jedina devojka koja se napila i legla na ležećeg policajca. Budimo iskreni“, dodala je.

Majkls joj je kasnije te večeri nežno saopštio da ne veruje da je „put“ pravo mesto da se njih dvoje povežu i izrazio sumnju da bi ona mogla da se nosi sa životnim stilom koji on vodi.

„U jednom trenutku sam pogledao tokom koncerta i tebe više nije bilo. I onda si u nekom trenutku ležala na ležećem policajcu i govorila kako više ne možeš da izdržiš sve ovo,“ rekao joj je Majkls.

„Mislim da si sjajna i prelepa devojka, ali nekad moram da donosim odluke umesto ljudi. Moja odluka za tebe je da se tvoja turneja ovde završava.“

Nakon eliminacije, Kelsi je priznala da ume da bude emotivna i da se ponekad „raspada“.

„Ponekad se napijem i legnem na ležećeg policajca, jednostavno, znaš“, slegnula je ramenima.

„Očigledno Bret ne može da podnese devojku koja voli da se napije i legne na ležećeg policajca. Možda jednostavno nije navikao na to.“

Dodala je i da planira da se povuče iz sveta izlazaka:

„Vraćam se kući i biću sama. Neću razmišljati o muškarcima neko vreme, ali sledeći koga upoznam sigurno neće imati 44 godine i verovatno neće biti rok zvezda.“

U finalu emisije, Majkls je izabrao manekenku časopisa Penthouse, Taju Parker.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

