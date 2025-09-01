Slušaj vest

Film "Mag iz Kremlja" je adaptacija romana Đulijana da Empolija iz 2023. godine, nastao pod rediteljskom palicom Olivijera Asajasa. U filmu glume i Pol Dejno, Alisija Vikander, Tom Staridž i Džefri Vrajt, a priča donosi fikcionalnu verziju Putinovog uspona kroz oči njegovog savetnika Vadima Baranova, kog tumači Dejno.

Foto: Mario Cartelli / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Priprema za zahtevnu ulogu

Džud Lo, koji je za ovu ulogu morao da menja fizički izgled, istakao je na konferenciji da s rediteljem nije tražio čistu imitaciju Putina, već je težio da pronađe suštinu lika u sebi. Radili su s vrhunskim timom za šminku i frizuru, nastojeći da postignu autentičnost razdoblja, ali su zadržali Loov glas bez naglašenog ruskog akcenta.

Glumac je proveo sate proučavajući arhivske snimke Putina, istražujući njegovu javnu masku i minimalizam gestova – ističući kako se iza rezervisane spoljašnjosti krije mnogo neizrečenih emocija.

Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL

Stav prema političkim posledicama

Odgovarajući novinarima na festivalu o potencijalnim posledicama igranja kontroverznog svetskog vođe, Lo je naglasio da nije osećao strah niti zabrinutost zbog reperkusija. Verovao je u Asajasovu viziju i inteligentno napisan scenario: "Bilo nam je važno da film ne traži senzaciju radi kontroverze. Radili smo priču o liku, ne o političkoj definiciji stvarne osobe". Dodao je i dozu humora rekavši da je tokom priprema naučio džudo, ironično komentarišući pozitivan aspekt preuzimanja zahtevne uloge.

Poruka filma i aktuelnost teme

Reditelj Asajas istakao je važnost Putinove priče u kontekstu porasta autokratije u 21. veku, naglašavajući da film pruža uvid u moderno političko doba ispunjeno nesigurnošću i pretnjama kada izostaje globalna reakcija na dominaciju autoritarnog vođstva. Film se ne bavi samo Putinovom biografijom već rezonuje sa savremenom politikom i promišlja o mehanizmima vlasti, propagande i ličnih žrtava onih koji je održavaju.

Video: Fuad Backović Din sa suprugom na Sarajevo film festivalu