Džud Lo u novom filmu glumi Putina: Kaže da se ne boji posledica, a evo kako izgleda kao predsednik Rusije (FOTO)
Film "Mag iz Kremlja" je adaptacija romana Đulijana da Empolija iz 2023. godine, nastao pod rediteljskom palicom Olivijera Asajasa. U filmu glume i Pol Dejno, Alisija Vikander, Tom Staridž i Džefri Vrajt, a priča donosi fikcionalnu verziju Putinovog uspona kroz oči njegovog savetnika Vadima Baranova, kog tumači Dejno.
Priprema za zahtevnu ulogu
Džud Lo, koji je za ovu ulogu morao da menja fizički izgled, istakao je na konferenciji da s rediteljem nije tražio čistu imitaciju Putina, već je težio da pronađe suštinu lika u sebi. Radili su s vrhunskim timom za šminku i frizuru, nastojeći da postignu autentičnost razdoblja, ali su zadržali Loov glas bez naglašenog ruskog akcenta.
Glumac je proveo sate proučavajući arhivske snimke Putina, istražujući njegovu javnu masku i minimalizam gestova – ističući kako se iza rezervisane spoljašnjosti krije mnogo neizrečenih emocija.
Stav prema političkim posledicama
Odgovarajući novinarima na festivalu o potencijalnim posledicama igranja kontroverznog svetskog vođe, Lo je naglasio da nije osećao strah niti zabrinutost zbog reperkusija. Verovao je u Asajasovu viziju i inteligentno napisan scenario: "Bilo nam je važno da film ne traži senzaciju radi kontroverze. Radili smo priču o liku, ne o političkoj definiciji stvarne osobe". Dodao je i dozu humora rekavši da je tokom priprema naučio džudo, ironično komentarišući pozitivan aspekt preuzimanja zahtevne uloge.
Poruka filma i aktuelnost teme
Reditelj Asajas istakao je važnost Putinove priče u kontekstu porasta autokratije u 21. veku, naglašavajući da film pruža uvid u moderno političko doba ispunjeno nesigurnošću i pretnjama kada izostaje globalna reakcija na dominaciju autoritarnog vođstva. Film se ne bavi samo Putinovom biografijom već rezonuje sa savremenom politikom i promišlja o mehanizmima vlasti, propagande i ličnih žrtava onih koji je održavaju.
Video: Fuad Backović Din sa suprugom na Sarajevo film festivalu