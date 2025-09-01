Slušaj vest

Na festivalu "Zemunfest" u Beogradu posebnu pažnju privukao je kratkometražni film "Šta je, dovraga, voda" koji govori o životu pisca i novinara Branislava Baneta Bjelice, urednika štampanog izdanja Kurira.

Bjelica je u intervjuu za "Redakciju" otkrio kako je studentima postao inspiracija.

- Studenti FDU su me sreli na Tari, planini, bio sam im neuobičajen, a kasnije su rekli da im je prišao medved sa cigarom i pitao da upali, manje bi se iznenadili. Videli su me sa čiroki frizurom i fajerkom, pa smo malo popričali. Oni su bili na Tari jer su tražili nešto zanimljivo da snime, a na kraju sam to bio ja. Inače, pretpremijera je bila na fakultetu krajem prošle godine kada je to i snimano - započeo je Bane, pa nastavio:

- Međutim, nisam imao ambicije da dođem jer je taj dan igrao Liverpul i to protiv Reala iz Madrida, pa sam rekao da film jeste o meni, ali je njihov, pa neka ga oni gledaju, meni je zanimljiviji Liverpul. Međutim, ćerka i prijatelj su vršili pritisak, pa sam se na kraju pojavio na pretpremijeri. Morao sam da izađem i da se poklonim jer je publika bila oduševljena. Jedva čekam da odem u penziju i započnem život na Tari i tamo ću još više da pišem.

