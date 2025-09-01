Slušaj vest

Kim Kardašijan uručena je pre nekoliko dana nagrada sa imenom slavne dizajnerke Dijane fon Fistenberg i to za humanitarni rad TV zvezde i poslovne žene koja je na tom događaju nosila najčudniji kombinezon.

Kim se pohvalila preko Instagrama tim priznanjem, ali je sve zasenio snimak koji je prethodio ceremoniji. Dok je ulazila u salu i prilazila prvom redu, dizajnerka ju je prstom uputila na mesto gde treba da sedne, iako je pored Dijane bila prazna stolica.

U galeriji pogledajte kako je Kim Kardašijan izgledala na Filmskom festivalu u Veneciji:

Dijana fon Fistenbergje nakon toga napravila mrzovoljan izraz lica, i nije ni skrenula pogled ka poznatoj gošći. Iza dizajnerke sedeo je njen suprug Beri Diler sa kojim ima više nego kontroverzan brak.

Kim je bespogovorno slušala Dijanu i primetno je da se u njenom društvu znatno drugačije ponaša nego pred fotoreporterima dok izigrava neprikosnovenu divu svetskog šou - biznisa, ali i nad kraljicom ima kraljice.

Dok jedni pozdravljaju potez kultne dizajnerke, drugi ističu: "Zašto se ovako ponaša prema Kim? Žao mi je što ovo gledam", "Mnogi je ovako ponižavaju, Dijana nije jedina".

Brojni su komentari kojima se ističe da Dijana fon Firstenberg na ovaj način pokazala gde je kome mesto, mimo samog događaja već na samoj javnoj sceni. Ipak, pitanje je - ako ne poštuje Kim, zašto je rijaliti zvezdi dodeljena nagrada.

Šok je nastao i zbog natpisa na snimku sa pitanjem -. ko je ova diva pa mnogi poručuju da je u pitanju legenda svetske mode i da je pitanje potpuno suvišno.

Pamti se i kako je Ana Vintur pre nekoliko godina na modnoj reviji ponizila Kim dok se srdačno pozdravila sa Sarom Džesikom Parker. Međutim, pamti se i da je bivša urednica Vogue uvrstila TV zvezdu na stranice modne Biblije pa bi se moglo reći da je kontardiktorna, pa čak i licemerna. Kako ona, tako i Dijana. Ili je Kim dobila ono što i zaslužuje?

