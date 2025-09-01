Slušaj vest

Ričard Gir je karijeru počeo na Brodveju 1969. a 1975. debitovao je na filmu. Proslavila ga je uloga u "Američkom žigolu" 1980. godine. "Oficir i džentlmen", "Zgodna žena", "Poslednja analiza", "Jesen u Njujorku", samo su neki od filmskih naslova u kojima smo ga gledali.

Uz rolu u "Čiakgu" nagrađen je Zlatnim globusom, ali mu je Oskar izmakao. Da li je uzrok tome nedovoljno dobra gluma ili nešto drugo? O prvom se polemiše, drugo nije pod znakom pitanja.

I vraća nas u 1993. kada je Ričard Gir uručivao jednu od nagrada na dodeli Oskara u Los Anđelesu. Prekršio je scenario i javno kritikovao Vladu Kine zbog odnosa prema Tibetu. Nakon toga mu je zabranjeno da se u narednih 20 godina pojavljuje na prestižnoj ceemoniji.

Do danas nije bio ni nominovan za Oskara ni nagrađen ovim priznanjem.

Zagovornik je ljudskih prava u Tibetu i suosnivač Tibet House US, osnivač fondacije Gir i predsednik Upravnog odbora Međunarodne kampanje za Tibet. Budući da podržava Tibetanski pokret za nezavisnost, trajno mu je zabranjen ulazak u Kinu.

Pre osam godina izjavio je da smatra da su takvi njegovi stavovi doveli do toga da više ne glumi u holivudskim blokbasterima kako ne bi uvredio rastuću kinesku publiku s obzirom na to da je Kina jedno od vodećih filmskih tržišta na svetu.

Zabrana za Oskara ipak nije važila 20 godina. Nakon skandala 1993. pojavio se dva puta na dodeli. Prvi put 2003. kada je film „Čikago“ dobio nagradu za najbolji film, i drugi put 2013. kada je otpevao pesmu „Everybody Needs a Best Friend“ i uručio nagrade za najbolju filmsku muziku i najbolju originalnu pesmu. Učinio je to zajedno sa koleginicama iz filma "Čikago" Rene Zelveger, Kvin Latifom i Ketrin Zitom Džouns.

„Izgleda da sam rehabilitovan. Čini se da, ako vas dovoljno dugo nema, zaborave da su vas zabranili“, rekao je te večeri.

Postao budista, zamalo optužen za blud u Indiji

Ričard Gir odrastao je u duhu hrišćanstva odnosno metodizma, denominacije protestantskog hrišćanstva, a 1970. priklonio se tiebtanskom budizmu nakon susreta sa 14. Dalaj Lamomu Indiji. Veliki je pobornik škole Gelugpa lineage.

Gir je 2007. pozvao na bojkot Olimpijskih igara u Pekingu (2008) kako bi izvršio pritisak na Kinu da Tibet proglasila nezavisnim, pre 14 godina meditirao je u hramu Borobudur u Indoneziji. Aktivno podržava Survival International, organizaciju posvećenu zaštiti prava i zemljišta plemenskih naroda širom sveta. O tome je pisao i u svojoj knjizi "We Are One: A Celebration of Tribal People" (2009). Zalaže se za ekološke ciljeve i podizanje svesti o AIDS-u.

Pre 18 godina na skupu za podizanje svesti o AIDS-u u Džajpuru u Indiji, na kojoj je promovisana upotreba kondoma među vozačima kamiona, zagrlio je bolivudsku zvezdu Šilpu Šelti, i nekoliko puta ju je poljubio u obraz. Lokalni sud naredio je hapšenje glumice i glumca zbog kršenja zakona o javnom bludu. Mesec dana kasnije odbačen je slučaj kao neozbiljan, kao i da su pritužbe podnete zbog "jeftine reklame" i da su donele loš glas zemlji. Presudili su da Gir i dalje može slobodno da ulazi u ovu zemlju.

Izjavio je 2010. da američki narod ne podržava rat u Iraku a tadašnjeg lidera SAD Džordž Buša nazvao "loš predsednik". Podržao je 2016. predsedničku kampanju Hilari Klinton, koja je nadmetala sa Donaldom Trampom za Belu kuću i izgubila tu trku. Gir kritikuje i Trampovu administraciju.

Kritikovao je 2017. poliitku izraelskog premijera Benjamina Netanjahua prema Palestincima i izraelsko širenje naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Pratio se i njegov privatni život, a više o tome možete čitati u dvojenom tekstu. Isticanja radi, najstarijeg sina nazvao je po svom ocu Homeru koji je bio veoma istaknut u humanitarnom radu i pomoći gladnim ljudima, a tu misiju je glumac nastavio nakon očeve smrti.

Dok je tek čekao da doživi uspeh u Holivudu, bio je u teškoj materijalnoj situaciji. Kako je rekao za Page six, dešavalo se da danima bude gladan ili je imao novac jedino da kupi jaja.

