U novoj knjizi bivšeg kraljevskog dopisnika Valentina Laua tvrdi se da je kraljica Kamila, kada je imala 16 ili 17 godina, doživela pokušaj seksualnog napada u vozu za Padington, a napadača je, prema navodima, odbila udarcem potpeticom u prepone, te ga prijavila službeniku u uniformi. Detalje je, navodno, ispričala Borisu Džonsonu u vreme kada je bio gradonačelnik Londona

U knjizi "Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street", čije su odlomke preneli britanski mediji, autor Valentin Lau tvrdi da je kraljica Kamila o incidentu koji joj se dogodio u mladosti pričala Borisu Džonsonu, u vreme dok je bio gradonačelnik Londona.

Kraljica Kamila je detalje napada ispričala Borisu Džonsonu Foto: EPA / Andy Rain

Prema sećanju Gata Herija, tadašnjeg Džonsonovog direktora komunikacija, nepoznati muškarac u vozu "pomerao je ruku sve dalje", a Kamila je, kako se navodi, reagovala onako kako ju je "naučila majka" - izula je cipelu i "udarila ga potpeticom", nakon čega je na stanici Padington potražila osobu u uniformi, te je napadač uhapšen.

Njen glas

Hari navodi da je razgovor vođen u kontekstu Džonsonove inicijative za otvaranje tri krizna centra za žrtve silovanja, te da je Kamila kasnije svečano otvorila dva takva centra. Povezanost ličnog iskustva i javnog angažmana objašnjava zašto je kraljica poslednjih godina jedan od istaknutijih glasova u kampanjama protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja.

U galeriji pogledajte kako je kraljica Kamila izgledala pre udaje za kralja Čarlsa:

Kamilin angažman u ovom području traje godinama. Uz rad u Ujedinjenom Kraljevstvu, Kamila je pokroviteljka "The Mirabel Centra" u Lagosu, prvog nigerijskog centra za žrtve seksualnog nasilja, a još 2013. u Klarens Hausu okupila je ključne aktere na raspravi o silovanju i seksualnom zlostavljanju, te je te godine pokrenula i inicijativu "The Wash Bags", obezbeđujući toaletne potrepštine osobama nakon forenzičkog pregleda.

kraljica Kamila Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

O problemu prisilne kontrole i šireg spektra zlostavljanja govorila je i u dokumentarnom filmu iz 2024. "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors", naglasivši koliko je zastrašujuće živeti s nasilnim partnerom i kako kontrole nad novcem, odećom i socijalnim životom postupno razaraju samopouzdanje. Dokumentarac su pozitivno ocenile organizacije koje rade na prevenciji nasilja zbog jasnog objašnjenja nedostatka znanja i alata za prepoznavanje zlostavljanja u društvu.