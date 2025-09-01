Slušaj vest

Prvi unuk kralja Čarlsa, princ Džordž, rođen je 22. jula 2013. godine, ali pre njegovog dolaska na svet monarh je, navodno, bio veoma zabrinut. Razlog njegovog straha otkriven je u novoj knjizi kraljevskog reportera Valentina Loua, "Moć i palata“, koja izlazi 11. septembra.

Kako piše Lou, Čarls je 2012. godine, dok je još bio princ od Velsa, pozvao Ričarda Hitona, tadašnjeg stalnog sekretara u Kabinetu, u Klarens haus navodno da razgovaraju o humanitarnim fondacijama.

Međutim, ubrzo je razgovor skrenuo na Zakon o sukcesiji krune i na pitanje šta bi se desilo da princ Vilijam i Kejt dobiju ćerku kao prvo dete.

Princ Džordž Foto: PHILIPPE MAGONI / Sipa Press / Profimedia

Čarlsa je mučilo da li bi kraljevska kuća Vindsor mogla da promeni ime ako bi unuka koja postane kraljica uzela prezime svog muža. Njegovo pitanje glasilo je – da li bi i dalje postojala kuća Vindsor ili bi se, primera radi, pretvorila u kuću Smit?

Osim toga, brinulo ga je i šta bi se desilo ukoliko bi njegova unuka stupila u brak sa katolikom, s obzirom na to da kraljevska porodica vodi Englesku crkvu, protestantsku denominaciju. Tu je bilo i pitanje naslednih titula.

Navodno, Hitu se nije dopalo što je morao da odgovara na pitanja koja nisu bila u njegovoj nadležnosti, niti mu se dopalo to što je Čarls na ovu temu razgovarao iz Klarens hausa, umesto da to ide preko Bakingemske palate.

Posle odmora mu je rečeno da je Čarls "u nemilosti“, ali princ se nikada nije izvinio. Ipak, pozvao ga je kasnije da zajedno obiđu jednu fabriku keramike i čak su razgovarali tokom vožnje kraljevskim vozom.

Kraljica nije bila oduševljena sinovim potezima

Kraljevska porodica Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Louova knjiga takođe otkriva da pokojna kraljica Elizabeta II nije smatrala mudrim to što se njen sin petljao u politička pitanja. Njeno viđenje bilo je jasno: monarhija mora da ostane iznad politike, jer čim zauzmete stav, deo naroda vas automatski posmatra kao "pristrasne“.

Kada je Čarls stupio na presto 2022. godine, to se i obistinilo – povukao se iz političkih tema, kao što je i ranije najavljivao. U dokumentarcu povodom 70. rođendana rekao je:

– Nisam glup. Jasno mi je da je vladar potpuno drugačija uloga. Znam kako to mora da funkcioniše.“

Knjiga otkriva i jednu zabavnu anegdotu – bivši ministar finansija Džordž Ozborn prisetio se trenutka kada mu je kraljica tražila da kaže tadašnjem predsedniku SAD Baraku Obami da je vreme za spavanje.

– Bio je oko ponoći, Obama je bio okružen ljudima, a ja sam mislio – zar ja da mu kažem da ide na spavanje? Na kraju je sve rešio kraljičin privatni sekretar – prisetio se Ozborn.

