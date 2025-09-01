Megan Markl je odlučila da otvori jedno od najintimnijih poglavlja svog života – prve dane romanse s princom Harijem.

U novoj sezoni Netfliks emisije "S ljubavlju, Megan", atmosfera je "kućna". Megan snimaju u kuhinji kako s prijateljem Tenom Frensom "ćaska" o ljubavi, a onda kraljevska snajka odlučila da prepriča prve dane intime sa sadašnjim mužem.

"Hari je bio taj koji je prvi rekao ‘Volim te’." To je bilo 2016. godine, na samom početku njihove veze.

Megan Markl i druga sezona "S ljubavlju, Megan"

Za nju je ključni trenutak bio treći dejt – nedelja koju su proveli pod zvezdanim nebom u Bocvani.

"Kampovali smo pet dana u šatoru. Kada provedeš toliko vremena s nekim u prirodi, daleko od svega, shvatiš vrlo brzo ko je on zapravo", prisetila se Megan, koja kaže da su joj leptirići u stomaku rekli da je on muškarac njenog života.

"Čuli smo neke zvuke pored šatora", priča Harijeva žena. "Pitala sam šta je to, a on je odgovorio ‘slonovi‘.‘Hoće li sve biti u redu‘, nastavila sam. ‘Biće sve u redu‘, kazao je on", a Megan je - kako kaže - znala da je on poseban. Međutim, ubrzo nakon ovih prvih, romantičnih dana, nastala je opšta zbrka.

Njihova bajka je postala javna. U septembru 2017. prvi put su se pojavili zajedno, ruku pod ruku, na Igrama Invictus u Torontu – na Meganinom terenu. Dva meseca kasnije usledila je veridba, a u maju 2018. i svadba decenije, u dvorcu Vindzor.

Screenshot 2025-05-27 105132.png
megan i Hari

Netfliksov dokumentarac "Hari & Megan" iz 2022. postao je najgledaniji u istoriji platforme u prvih nekoliko dana, sa više od 23 miliona pregleda – potvrda da svet ne može da odoli njihovoj priči.

Danas, sedam godina kasnije, Megan tvrdi da njihova ljubav nikada nije bila snažnija. Na Dan zaljubljenih, podelila je crno-belu fotografiju poljupca uz poruku Hariju: "Ješću s tobom burgere, pomfrit, ribu i krompiriće do kraja života. Hvala ti na tebi", M." Tek danas, kako kaže Megan, imaju prostora "da dišu" i zato se oseća kao da je na nekom novom "medenom mesecu" sa mužem. Pročitajte i na koga liče njihova deca, a u galeriji pogledajte najnovije Meganine slike.

