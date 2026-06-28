Srbima omiljena pevačica priznala vezu sa trans ženom: "Sloboda je ono što me vodi"
Godinama su fanovi nagađali, a sada je i sama Rozalija potvrdila ono o čemu se šuškalo od 2019. godine - njenu romansu sa transrodnom glumicom Hanter Šejfer. Katalonska muzička zvezda otvoreno je govorila o svom ljubavnom životu, slobodi i kreativnosti.
Glasine koje su postale istina
Sve je počelo krajem 2019. godine. Rozalija i Hanter su se pojavile zajedno na reviji Burberry u Londonu, a njihova opuštenost i bliskost odmah su izazvale pažnju javnosti. U mesecima koji su usledili, zajedničke fotografije, čestitke i interakcije na mrežama podstakle su priče o mogućoj romansi.
Hanter Šejfer je u intervjuu za GQ 2024. godine otvoreno rekla da su bile u vezi oko pet meseci:
- Rosalija je za mene porodica, ma šta bilo. To je bilo nešto lepo, a danas imamo divno prijateljstvo.
Rozalija: Ne pritiskam sebe etiketama
Sada, prvi put iz njenog ugla, Rozalija je potvrdila da je u pitanju bila ljubavna veza i objasnila svoj stav prema sopstvenom identitetu:
- Ne, ne pritiskam sebe. Razmišljam o slobodi. To je ono što me vodi.
Time je jasno stavila do znanja da joj nisu važne etikete, već iskrena iskustva i veze koje gradi.
Novi susret u "Euforiji"
Zanimljivo je da se njihova priča nastavlja i danas. Rozalija se pridružila trećoj sezoni serije Euforija (Euphoria), gde Hanter šejfer već godinama igra ulogu Džuls Von. Produkcija je u toku, a premijera se očekuje 2026. godine.
Sam Levinson, autor serije, izjavio je za Elle:
- Pustim je da se igra rečima, emocijama, na španskom i engleskom. Njeni instinkti su fascinantni i karizmatični. Svaka scena sa njom je zadovoljstvo gledati.
Rozalija je na Instagramu napisala da je Euphoria "njena omiljena serija poslednjih godina" i da joj ova uloga donosi novu vrstu umetničkog izazova.
Od ljubavi do porodice
Iako romansa pripada prošlosti, Rozalija i Hanter su ostale bliske. Njihov odnos se transformisao u prijateljstvo i međusobnu podršku, a obe naglašavaju da su "porodica ma šta bilo".
Ova priča nije klasičan celebrity trač, već svedočanstvo o tome da ljubav može imati različite oblike i da sloboda, kada je autentično izabrana, otvara prostor i za rast i za nove početke. Rosalía ostaje dosledna sebi - umetnica koju vodi sloboda i žena koja ne dozvoljava da je definišu etikete.
(Kurir.rs/Ona.rs)
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