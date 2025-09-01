Slušaj vest

Džordž Kluni se, uprkos infekciji sinusa, pojavio na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji, gde je premijerno prikazan film "Džej Keli", u kom slavni glumac ima glavnu ulogu. Publika je film nagradila ovacijama koje su trajale gotovo devet minuta.

Na crveni tepih Kluni je stigao zajedno s kolegom Adamom Sendlerom. Njih dvojica nose glavne uloge u Netfliksovom naslovu koji bi, prema reakcijama publike, mogao da zaigra i u konkurenciji za Oskara.

Film o ličnom preispitivanju

U filmu "Džej Keli" Kluni tumači ostarelu filmsku zvezdu koja se suočava s prekretnicom u životu i sopstvenim nasleđem, dok Sendler glumi odanog menadžera koji je žrtvovao sve za svog najvažnijeg klijenta. Radnja prati njihovo putovanje kroz Evropu - avionom, vozom i automobilom, tokom kog glavni junak preispituje odluke, odnose i smisao karijere.

Scenario potpisuju reditelj Lotfi Nejtan i Ešli Mortimer, kojoj je ovo prvi igrani scenario. U glumačkoj postavi nalaze se i Greta Gervig, Patrik Vilson, Iv Hjuson i Ajla Fišer, iako nisu svi prisustvovali premijeri u Veneciji.

Film nosi slogan "Svi poznaju Džeja Kelija, ali Džej Keli ne poznaje sam sebe", a Kluni je ulogu opisao kao jednu od najličnijih u karijeri. "Kada si glumac u mojim godinama, ovakve uloge nisu često dostupne", rekao je u razgovoru za Vanity Fair. "Ako ne možeš da prihvatiš starenje, onda treba da se povučeš. Ja sam sada onaj tip kom je smešno kada juri negativca – i to mi ne smeta."

Publika je gotovo devet minuta aplauzom nagrađivala film, a Kluni se u emotivnom trenutku poklonio i poljubio suprugu Amal, koja je sedela odmah iza njega. Glumac je pritom zagrlio Sendlera i reditelja Nejtana, dok je publika nastavila da ovacijama pozdravlja filmsku ekipu.

Šta kažu kritičari?

Dok su jedni hvalili glumačke izvedbe Džordža Klunija i Adama Sendlera, drugi su film ocenili preterano sentimentalnim i predvidivim.

Piter Bredšo iz The Guardiana bio je među najstrožima. U svojoj recenziji film je opisao kao "preterano arogantan i manipulativan", ispunjen klišeima i sentimentalnim prizorima. Po njegovom mišljenju, ni Klunijeva prepoznatljiva harizma nije uspela da spasi projekat od prosečnosti.

Potpuno drugačiji ton doneo je Džefri Maknab za The Independent, koji je Klunijevu izvedbu nazvao "sirovom i otkrivajućom". Smatra da bi upravo ova uloga mogla da donese glumcu ozbiljnu kandidaturu u predstojećoj sezoni nagrada.

Britanski GQ fokusirao se pak na Adama Sendlera, istakavši da je otkrio "tiho potresnu i emotivnu stranu" u ulozi odanog menadžera. Kritičar zaključuje da je reč o jednoj od Sendlerovih najboljih interpretacija do sada, koja bi mogla da ga dovede i do nominacije za Oskara.

Povratak u Veneciju

Reiatelj Lotfi Nejtan nije nepoznat festivalskoj publici, ranije su bili prikazani njegovi filmovi "White Noise" (2022), za Oskara nominovan "Marriage Story" (2019) i dokumentarac "De Palma" (2015).

Kluni je pak dugogodišnji gost Venecije, gde je u proteklim decenijama predstavljao filmove "Out of Sight" (1998), "Good Night, and Good Luck" (2005), te prošlogodišnji "Wolves" (2024). Za Adama Sendlera ovo je bio prvi put da premijerno predstavlja film na ovom festivalu.

Podsetimo, "Džej Keli" će u bioskopima početi s prikazivanjem od 14. novembra, dok na Netflix stiže 5. decembra.

