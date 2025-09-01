Slušaj vest

Aron Tejlor-Džonson, koji važi za najvećeg favorita za ulogu Džejmsa Bonda, izazvao je pravu senzaciju na Venecijanskom filmskom festivalu pojavivši se gotovo neprepoznatljiv – s bujnom bradom i kovrdžavom kosom – na premijeri filma Frankenštajn.

U Veneciji je Aron Tejlor-Džonson privukao veliku pažnju gotovo neprepoznatljivim izgledom: gusta brada i kovrdžava kosa bile su u centru pažnje na premijeri Frankenštajna, dok kladioničarske liste za sledećeg Bonda i dalje blago naginju njemu, uprkos sve većoj podršci Henriju Kavilu (Henry Cavill) tokom poslednjih meseci. Na crvenom tepihu 82. izdanja festivala pojavio se u belom smoking sakou, crnim pantalonama, košulji sa leptir-mašnom, tamnim naočarima i upečatljivim ručnim satom – što je dodatno zaokružilo njegovu stilsku transformaciju.

Moć transformacije

Na premijeri Frankenštajna, adaptacije klasika Meri Šeli u režiji Gijerma del Tora (Guillermo del Toro), sa snažnom glumačkom postavom, „grublji“ imidž Tejlor-Džonsona izazvao je brojne reakcije medija i publike.

Inače, kvote za naslednika agenta 007 trenutno su prilično dinamične: prema podacima Ladbroksa, Henri Kavil je s kvote 10/1 spušten na 3/1 i proglašen „favoritom kladilaca“ po broju uplata. Ipak, Aron Tejlor-Džonson ostaje istaknut kao vodeći kandidat. Agregatori kvota potvrđuju sličan poredak, uz pominjanje niza izazivača koji se kreću između 5/1 i 10/1, što pokazuje da je trka i dalje otvorena i sklona brzim promenama interesa.

Vreme nakon Danijela Krejga

U pozadini svih spekulacija stoji činjenica da je post-krejgovsko (nakon Danijela Krejga) razdoblje ponovo otvorilo staru temu: ko može doneti sledeću snažnu interpretaciju Bonda? U tom kontekstu, Kavil se povremeno vraća u fokus zahvaljujući svojoj popularnosti i zapaženom tragu na prethodnim audicijama, dok Tejlor-Džonson dobija poene vidljivošću i svestranošću u javnim nastupima.

U takvoj atmosferi, svaki nastup na prestižnom festivalu – naročito uz medijsku pažnju kakvu donosi Venecija – dobija dodatnu težinu i lako može postati signal tržištu i obožavaocima.

Tako je i njegov dolazak na crveni tepih s gustom bradom i kovrdžavom kosom istakao Aronovu sposobnost transformacije, što se često smatra prednošću za ikoničnu ulogu kao što je Bond. Promene u kvotama ukazuju da je i dalje blagi favorit, iako ga Henri Kavil u stopu prati – barem kada su glasovi javnosti u pitanju. S obzirom na volatilnost kladioničarskih tržišta i dinamiku festivalskih dešavanja, verovatno je da će budući javni nastupi i produkcijske najave dodatno menjati percepciju i raspored snaga.

