Holivudska glumica En Hatavej doživela je nezgodu na snimanju filma "Đavo nosi Pradu". Nakon što joj je pukla štikla, pala je niz stepenice. Brzo se pribrala, podigla, potvrdila da je dobro i nastavila sa snimanjem. Nije poznato da li je pad bio insceniran ili se stvarno dogodio.

Sada se glumica oglasila na TikToku. Objavila je video-montažu svog pada iz prvog dela Princezinih dnevnika i sadašnjeg pada na ovom snimanju. „Dvadeset godina kasnije, i dalje padam na/za vas“, napisala je u opisu uz igru reči. Upotrebila je frazu „falling for you“, koja se na srpski može prevesti kao „padam na vas“, ali i doslovno – „padam za vas“.

Ovom šalom oduševila je svoje pratioce. Deljenjem videa svog pada osvojila je simpatije velikog broja pratilaca. „Princeza nikad ne pada, ona graciozno sedne, zatim se brzo digne“, „20 godina kasnije mi i dalje padamo na tebe“, „Pravi obožavaoci znaju da pad u filmu nije bio deo scenarija“, „Zauvek princeza ljudi“, „Znam da je Džo negde u blizini u limuzini“, pisali su joj u komentarima.

Povratak kultnih likova

Podsetimo, film "Đavo nosi Pradu" (The Devil Wears Prada) iz 2006. godine postao je pravi hit i stekao kultni status. Temeljen je na romanu Lorin Vaisberger, a u njemu mlada novinarka Endi Saks (En Hetavej) dobija posao asistentkinje kod nemilosrdne modne urednice Mirande Prisli (Meril Strip). Osim Hetavej i Strip, publiku su osvojili i Emili Blant i Stenli Tuči.

U nastavku, koji stiže u bioskope 2026. godine, gledaoci će ponovo videti glavnu postavu. Radnja će prikazati kako se Miranda snalazi u digitalnom dobu dok se štampa suočava sa padom moći, dok Endi balansira između privatnog i poslovnog života.

(Kurir.rs/ Index)

