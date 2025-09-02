Slušaj vest

Holivudski glumac Adam Sendler stigao je na Filmski festival u Veneciji u izdanju u kakvom retko imamo priliku da ga vidimo. Kako i dolikuje svečanoj prilici, glumac je na premijeru svog novog filma "Džej Keli" došao u smokingu, a na crvenom tepihu pridružila mu se i porodica.

Adam Sendler i Džordž Kluni na premijeri filma "Džej Keli" na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Njegova supruga Džeki, s kojom je u braku od 2003. godine, zablistala je u jednostavnoj beloj haljini. Njihove ćerke Sedi (19) i Sani (16) bile su savršeno usklađene - jedna u crnoj, druga u beloj haljini, pa su zajedno činili pravu crno-belu porodičnu harmoniju.

Foto: Pool Photo Events 06/IPA / Sipa Press / Profimedia

Ćerke krenule očevim stopama

Adam je oduvek govorio da mu je porodica najveća podrška u životu. Kad je postao otac, izjavio je: "Očinstvo je zabavno. Sjajno je. Volim to dete, umirem od želje da budem otac."

Njegove ćerke već su zakoračile u svet glume. Pojavile su se u filmovima "Hubie Halloween", "You Are So Not Invited", a nedavno i u nastavku "Happy Gilmore 2".

Starija Sedi je na filmskom platnu debitovala još 2008. u komediji "You Don't Mess with the Zohan", a iste godine imala je ulogu i u filmu "Bedtime Stories". Ponosni otac za nju je organizovao i raskošnu bar micvu, na kojoj je pevao frontmen grupe Maroon 5, Adam Levin.

Mlađa Sani je takođe glumila u nekoliko očevih projekata, među kojima su "Grown Ups", "Blended" i "Murder Mystery". Takođe je pokazala talenat za pevanje i nastupala je s ocem. Za njenu bar micvu 2022. godine, Adam ju je iznenadio dolaskom Dženifer Aniston, njegove dugogodišnje prijateljice i koleginice s filmskog platna.

Foto: C Flanigan/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia

Skroman život holivudskog milionera

Iako se njegovo bogatstvo procenjuje na 800 miliona dolara, Adam Sendler je u javnosti stekao reputaciju skromnog čoveka. Navodno preferira hamburgere u odnosu na otmene obroke i jede ostatke iz restorana, neretko kupuje nameštaj na buvljacima i često vozi bicikl umesto skupih automobila. Njegov svakodnevni stil daleko je od glamuroznog, a najčešće se viđa u kratkim pantalonama i prevelikoj majici s kapuljačom.

Pre nekoliko godina kupio je kuću vrednu više od četiri miliona dolara, ali u poređenju s drugim glumcima sličnog ranga, čini se da je luksuz daleko od njegovog načina života.

Foto: ELSA / Getty images / Profimedia

Na šta troši novac?

Iza skromne pojave krije se čovek velikog srca. Poznato je da je Sendler donirao 10 miliona dolara dečjoj bolnici, preko 80 miliona dolara umetničkim programima za decu i 50 miliona dolara za pomoć porodicama pogođenim prirodnim katastrofama.

Možda ga zovu "najsiromašnijim milionerom", ali ono što ga zaista izdvaja nije cifra na njegovom računu, već činjenica da je bogat čovek s neizmernom humanošću

