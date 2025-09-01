Slušaj vest

Glumica Džejmi Li Kertis (66) prisetila se da je 1997. godine, na snimanju filma "Fierce Creatures" u Londonu, zamalo upoznala princezu Dajanu. Tog dana, tokom pauze, otišla je do svoje garderobe da upotrebi toalet, a upravo tada na set je stigla princeza sa sinovima, prinčevima Vilijamom i Harijem.

„Moj vozač je kucao na vrata govoreći da je princeza stigla, ali kada sam se vratila, ona je već odlazila,“ ispričala je glumica.

Pismo koje nikada neće zaboraviti

Kertis je otkrila da je sledećeg dana poslala pismo Dajani u Kensingtonsku palatu, objašnjavajući zbog čega je propustila trenutak da je upozna i ističući koliko je poštuje. Na njeno iznenađenje, ubrzo je stigao odgovor.

"Zahvalila mi se na pisanju, razumela je situaciju i duhovito dodala da se i njoj često desi da ‘priroda pozove’. Napisala je i da se raduje susretu u budućnosti,“ prisetila se Kertis. Nažalost, do tog susreta nikada nije došlo jer je princeza Dajana je poginula samo dva meseca kasnije.

Šok i sećanje na princezinu snagu

Kada je čula vest o tragičnoj nesreći u Parizu 31. avgusta 1997, glumica je, kako kaže, posegnula za knjigom o meditaciji i životu u svesnosti, što ju je odmah podsetilo na princezu.

"Pomislila sam na Dajanu i njeno nastojanje da živi mudro, hrabro i saosećajno. Sećam se i slike koja je mnogima ostala urezana – nje raširenih ruku dok trči ka svojim sinovima,“ rekla je Kertis.

Dobitnica Oskara zaključila je svoje sećanje jednostavnim rečima:

„I dalje me pokreću njena gracioznost i hrabrost.“