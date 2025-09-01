Slušaj vest

Pevačica Pink, poznata po hitu „Just Give Me a Reason“, deo leta provodi oporavljajući se od bakterijske infekcije.

Ona je na Instagramu podelila trenutak iz svog oporavka, fotografiju na kojoj odmara na kauču, sa prekrštenim nogama i čašom vina u ruci, dok je istovremeno priključena na infuziju.

Pevačica Pink Foto: Profimedia

"Sve je ovo normalno i sve ide kako treba“, napisala je Pink, dodavši: "Kada odeš na odmor, uživaš u hrani, a ešerihija i odluči da se nastani u tvom stomaku – ubiješ ga prijateljima, ćerkama, crnim vinom i vitaminskom infuzijom.“

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, bakterija ešerihija koli može izazvati dijareju, stomačne grčeve, povraćanje i povišenu temperaturu.

Humor i optimizam u teškim trenucima

"Ahhh, život, limuni i limunada, i divne uspomene kojih ću se možda sećati“, dodala je pevačica u svom duhovitom stilu. Čini se da se Pink dobro oporavlja, iako nije otkrila gde se tačno nalazila na odmoru kada se zarazila.

Nije prvi put da deli zdravstvene probleme

Ovo nije prvi put da Pink javno govori o zdravstvenim poteškoćama. Još 2023. godine bila je primorana da pauzira deo svoje turneje zbog respiratorne infekcije, jer je, kako je tada rekla, zdravlje moralo da joj bude prioritet.

Nekoliko datuma turneje pomerila je i kasnije, zbog još jedne bolesti.

"Zdravo svima. Nažalost, moram da vas obavestim da imam jaku sinusnu infekciju i da mi je lekar savetovao da ne nastupam večeras“, napisala je tada na Instagramu.