Otac je doveo do oltara: Novi detalji svadbe ćerke Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua! Mlada kao iz bajke, a tek ambijent... (FOTO)
Nika Fehmiu, ćerka slavnih glumaca Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, izgovorila je sudbonosno „da“ svom izabraniku na venčanju koje je izgledalo kao iz bajke.
Ceremonija je održana u raskošnom ambijentu, a trenutak kada ju je otac Uliks doveo do oltara i predao mladoženji, oduševio je sve prisutne. Mlada je blistala u elegantnoj beloj haljini koja je savršeno pratila liniju njenog tela, dok je kosu podigla u otmenu punđu, upotpunjujući romantičan izgled.
Veselje koje je usledilo podsećalo je na scene iz holivudskih filmova. Snimci koji su osvanuli na društvenim mrežama prikazuju mladence nasmejane i zaljubljene, kako uživaju u svakom trenutku svog posebnog dana.
Nikino poreklo i obrazovanje
Nika Fehmiju rođena je 1995. godine u Njujorku, gde su se njeni roditelji preselili samo godinu dana ranije. Odrasla je u umetničkoj porodici, što je značajno oblikovalo njen životni put. Osim što su joj roditelji poznati glumci, Nika dolazi i iz čuvene glumačke loze – baka joj je glumica Branka Petrić, a deda legendarni Bekim Fehmiju.
Obrazovana i ambiciozna, Nika je od malih nogu navikla da živi između umetnosti i akademskog usavršavanja, pa ne čudi što je odrasla u mladu damu koja pleni harizmom i samopouzdanjem.
