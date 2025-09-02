Slušaj vest

Nika Fehmiu, ćerka slavnih glumaca Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, izgovorila je sudbonosno „da“ svom izabraniku na venčanju koje je izgledalo kao iz bajke.

Ceremonija je održana u raskošnom ambijentu, a trenutak kada ju je otac Uliks doveo do oltara i predao mladoženji, oduševio je sve prisutne. Mlada je blistala u elegantnoj beloj haljini koja je savršeno pratila liniju njenog tela, dok je kosu podigla u otmenu punđu, upotpunjujući romantičan izgled.

Pogledajte u galeriji kadrove sa bajkovitog venčanja:

Nika Fehmiu, ćerka glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, udala se u raskošnom ambijentu. Pogledajte kako je izgledalo venčanje iz snova i ko su joj slavna baka i deda. Foto: Printscreen/Instagram

Veselje koje je usledilo podsećalo je na scene iz holivudskih filmova. Snimci koji su osvanuli na društvenim mrežama prikazuju mladence nasmejane i zaljubljene, kako uživaju u svakom trenutku svog posebnog dana.

Nikino poreklo i obrazovanje

Nika Fehmiju rođena je 1995. godine u Njujorku, gde su se njeni roditelji preselili samo godinu dana ranije. Odrasla je u umetničkoj porodici, što je značajno oblikovalo njen životni put. Osim što su joj roditelji poznati glumci, Nika dolazi i iz čuvene glumačke loze – baka joj je glumica Branka Petrić, a deda legendarni Bekim Fehmiju.

Uliks Fehmiu, Snežana Bogdanović, Nika Fehmiu, Branka Petrić
Uliks Fehmiu, Snežana Bogdanović, Nika Fehmiu, Branka Petrić Foto: Nemanja Nikolić

Obrazovana i ambiciozna, Nika je od malih nogu navikla da živi između umetnosti i akademskog usavršavanja, pa ne čudi što je odrasla u mladu damu koja pleni harizmom i samopouzdanjem.

Ne propustitePop kultura"U njoj su izmešane tri religije" Ova lepotica je naslednica poznatog para sa naše scene, a baka i deka su joj legende
450909820-1159257741821482-5681236191872429121-n.jpg
Pop kulturaNOĆ VEŠTICA OBELEŽENA ŠIROM SVETA Nika Fehmiu slavila u Njujorku, a da li biste pod maskom prepoznali ćerku glumačkog para
Uliks Fehmiu, Snežana Bogdanović, Nika Fehmiu, Branka Petrić
Pop kulturaNA PREMIJERI U SARAJEVU ULIKS FEHMIU PROŠETAO S ĆERKOM: Lepa Nika zasenila sve na crvenom tepihu, a tek kad vidite fotke s plaže
1.jpg
Pop kulturaUNUKA BEKIMA FEHMIUA JE PRAVA LEPOTICA: Stigla je na Fest i zasenila sve na crvenom tepihu! (FOTO)
branka-petric-bekim-fehmiu-skupljaci-perja-aleksandar.jpg

 Bonus video: Autfit za venčanje

Autfit za venčanje Izvor: TikTok/kgccx_